L’attrice dice che Shakira le ha rubato il ballo: “Dovresti darmi un risarcimento”

Durante il programma spagnolo “Fiesta de Telecinco”, l’attrice Miriam Saavedra ha lanciato alcune accuse sorprendenti contro Shakira. La cantante peruviana ha accusato la 46enne di aver copiato il suo caratteristico passo di danza noto come “danza del verme” e ha chiesto un risarcimento per il suo utilizzo nel video “El Jefe” con Fuerza Regida.

“Sono un po’ arrabbiato perché ha copiato i miei passi e deve darmi un risarcimento”, ha detto Saavedra, riferendosi alla danza che Shakira ha affermato di aver inventato durante la registrazione del video. Durante la trasmissione ha criticato l’attrice colombiana, scatenando reazioni sui social media.

Oltre alle accuse di Saavedra, altre persone sono uscite allo scoperto per mostrare le loro esperienze negative con Shakira. La ballerina Jenny Garcia è andata su Instagram per evidenziare il presunto abuso subito mentre lavorava con la cantante colombiana. Garcia ha rivelato che dopo aver partecipato a 12 concerti con Shakira, non ha ricevuto alcun compenso per il suo lavoro.

Shakira è stata accusata di plagio in diverse occasioni. Con la canzone “Hips Don’t Lie” nel 2005, poi con “Waka Waka” nel 2010, e più recentemente con “Bzrp Music Sessions, Vol. 53” e con “Acróstico”, la canzone che ha dedicato ai suoi figli. Sebbene queste accuse siano diffuse sui social media, la maggior parte di esse non riceve molta attenzione.

La prima cosa da notare è che per denunciare qualcuno per plagio è necessario che ci sia una causa, cosa che non è accaduta in questo caso né in nessuno di quelli che hanno collegato Shakira.

Il produttore panamense Rodney Sebastian Clark Donalds, conosciuto come “El Chumpo”, spiega sul suo canale YouTube che questo tipo di accuse non sono nuove e che sono state segnalate più e più volte in momenti diversi della storia della musica e con tutti i tipi di artisti. .

Supponendo che Shakira o un altro cantante vengano denunciati per plagio, dovrai dimostrare, con testimoni o documenti, che la persona che sporge denuncia abbia già ascoltato la canzone in questione.

Shakira ha pubblicato la sua ultima canzone “Presidente”A cui ha partecipato con il gruppo americano Fuerza Regida. Questo è un messaggio che critica il lavoro e la disuguaglianza sociale, poiché la canzone racconta la storia di un dipendente che riceve salari bassi e maltrattamenti dal suo capo.

Nella parte finale si sente Shakira dire: “Lili Melgar, questa canzone è per te, non ti hanno pagato alcun compenso”, mentre la si vede toccarsi il gomito, gesto usato per indicare una persona avara.

Ben presto, la gente iniziò a chiedersi chi fosse Lily Melgar e perché Barranquilla la nominò nella sua canzone. Secondo una serie di media e l’argomento su

Quelle stesse pubblicazioni dicevano che fu Melgar ad aiutare la cantante a scoprire che il suo compagno le era stato infedele con Clara Shea. Presumibilmente per questo motivo l’ex calciatore non gli ha pagato un risarcimento e Shakira ha dovuto farsi carico del debito.

