PEPE è il vincitore della settimana spinto dal prezzo del bitcoin

PEPE memecoin è la criptovaluta con i maggiori guadagni negli ultimi 7 giorni, con una crescita di oltre il 70% del suo prezzo. Questo aumento del suo prezzo è stato guidato principalmente dall’aumento di Bitcoin (BTC).

secondo dati Da CoinMarketCap, al momento della pubblicazione di questa nota, il prezzo di Il prezzo di PEPE è di circa 0,00000148 USDMentre all’inizio della settimana era di circa 0,00000094 USD.

Sebbene il memecoin PEPE sia il vincitore settimanale, Il suo aumento si è verificato negli ultimi 4 giorni, in coincidenza con il rally rialzista di bitcoin, che ha raggiunto i 30.000 dollari mercoledì 21 giugno. Ciò è avvenuto dopo l’annuncio dell’interesse di BlackRock nel lancio di un ETF negli Stati Uniti, secondo CriptoNoticias.

Nel caso Bitcoin, l’aumento è stato del 20%, mentre PEPE ha triplicato quel numero. Tuttavia, a differenza del bitcoin, che aumenta il suo prezzo con l’interesse degli investitori istituzionali, L’aumento del PEPE è solo un’ipotesi.

Nonostante si tratti di un rialzo significativo, il PEPE è ancora lontano dal massimo toccato a maggio di 0,00000294$. Il prezzo attuale è del 60% inferiore al massimo storico (ATH) raggiunto. Da ATH, PEPE ha avuto una continua tendenza al ribasso, Quindi questo sarà il primo aumento significativo da maggio.

Per raggiungere nuovamente ATH, PEPE deve aumentare del 200% rispetto al suo prezzo. Fonte: Trading View.

PEPE è un token della classe memecoin, che, come definito da CryptoNoticias Cryptopedia “sono tutte quelle valute digitali ispirate da barzellette, immagini e popolari meme di Internet”. Il più popolare di tutti era Dogecoin. PEPE si ispira al famoso personaggio Pepe la rana, ampiamente utilizzato nella comunità di bitcoiner con rarepepes NFT (Non-Fungible Tokens).

Dietro PEPE c’è Stacks, un token associato agli Ordinali, con un aumento di prezzo settimanale del 44%. Fonte: CoinMarkeCap.

Non offrendo alcun tipo di valore a chi lo possiede, sia esso tecnico o utile, il suo prezzo oscilla per mero interesse speculativo delle persone. Nonostante siano memecoin privi di valore intrinseco, nel 2023 la febbre per questo tipo di valuta ha saturato le reti Bitcoin ed Ethereum di transazioni con questo tipo di token.