Boeing vuole raggiungere lo spazio con la sua nave Starliner nonostante i fallimenti subiti dai suoi aerei: El Sol de México

Il 6 maggio, la navicella spaziale CST-100 Starliner Da Boeing Volerà nello spazio per la prima volta con gli astronauti. È stata utilizzata una società privata Finanziato di una pentola A causa della disintegrazione dell’atmosfera terrestre della navetta Columbia, il 1 febbraio 2003, che causò la morte di sette astronauti.

Il Programma Commerciale della NASA (CCP) include: SpaceX Con navi Dragon, sia in versione cargo che con equipaggio, entrambe operative. Il mini-shuttle Dream Chaser nella Sierra Nevada inizierà i voli nella seconda metà del 2024. Starliner Da Boeing Aviation nel maggio 2024. Nell’ambito del programma di fornitura Cargo Cygnus (drone) della Orbital Science Corporation, ed è già operativo.

oltre al una pentola Si sviluppa Nave privata spazio Orione.

Che aspetto ha la nave Starliner che volerà nello spazio?

la nave Starlinercreato da Boeing, è basato su Nel Vecchio Apollo della NASA. Si tratta di una capsula spaziale che verrà lanciata da un razzo per raggiungere la stazione spaziale, per poi ritornare con un volo balistico, con i paracadute schierati per l’atterraggio.

Il diametro dello Starliner è di 4,56 metri Un po’ più grande del vecchio Apollo o SpaceX Crew DragonE piccolo verso il futuro Orione Dalla NASA. Contiene un modulo di servizio che fornisce propulsione ed elettricità, che deve essere smaltito in ogni missione spaziale; E prende Quattro motori RS-88 A Memorizza A equipaggioSeparare la nave dal missile Nel caso ci fosse qualche problema Durante il lancio.

La prima nave Boeing a raggiungere lo spazio Sarà riutilizzabile fino a 10 volteTutti potranno trasportare fino a sette astronauti e avranno la capacità di farlo Servendo Sulla stazione spaziale Fino a sette mesi.

progetto Starliner Ti permette di effettuare solo missioni in orbita bassa, quindi potrai viaggiare solo verso la Stazione Spaziale Internazionale o qualsiasi altra stazione situata nell’orbita terrestre, quindi Non potrai viaggiare sulla Luna, su Marte o oltre.



Il volo della nave Boeing è previsto per il 2015

Il suo primo viaggio era stato programmato dal 2015, ma ha incontrato difficoltà Ritardi multipli. aggiungilo a quello Al primo volo di provaÈ stato implementato nel 2019 da una nave senza equipaggio. Diversi problemi l’hanno costretta a tornare 48 ore dopo il decollo Senza arrivare A Stazione Spaziale internazionale. Atterrò al White Sands Missile Range nel New Mexico.

Era pari Secondo volo di prova Senza equipaggio, è stato implementato nel maggio 2022, al termine della missione successo. Rimase attraccato alla stazione spaziale per 4 giorni e atterrò nuovamente a White Sands, nel New Mexico.

A differenza dei vecchi aerei Apollo e SpaceX Dragon che atterrarono, lo Starliner atterra, in modo simile alla Soyuz russa, sebbene lo Starliner utilizzi gli airbag e la Soyuz utilizzi l’accensione finale del motore, per attutire l’atterraggio.

Come sarà il primo volo Starliner con equipaggio?

Il primo volo di Starliner decollerà il 6 maggio 2024 alle 20:34., ora del Messico centrale. Potrai vedere come decollerà la nave a bordo di un razzo ULA Atlas V (Alleanza di lancio unita) tramite la trasmissione in diretta della NASA su YouTube.

Ore dopo, arriverà la nave Starliner Stazione Spaziale InternazionaleDove Rimarrà attaccato per 7-10 giorni. Si prevede che ritorni sulla Terra intorno al 15 maggio.

Se il viaggio si rivela un successo, sarà la sua prima missione rotazione Dagli astronauti alla stazione spaziale Sarà nel 2025 La NASA avrà un’altra opzione per il trasporto degli astronauti, oltre allo SpaceX Dragon.

accanto a, Boeing inizierà anche i suoi voli di turismo spaziale, Potrebbe fornire spazio sulla nave Starliner per il viaggio verso la stazione spaziale, indipendentemente dal suo contratto con la NASA.

Chi sarà l’equipaggio del Boeing Starliner?

Viaggeranno in un viaggio nello spazio due Astronauti Veterani Seguace una pentola: Sunita Williams e Barry Wilmoreper un soggiorno da sette a dieci giorni sulla Stazione Spaziale Internazionale.





Sunita Lynn Williams Lui è pilota Marina degli Stati Uniti e pilota collaudatore. Ha 58 anni ed è laureato fisico. Era nello spazio 322 giorniQuesto grazie a due missioni di sei e quattro mesi a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Compì anche sette missioni spaziali, di cui fu comandante.

Barry Wilmore Ma lo è anche pilota Dalla Marina degli Stati Uniti. Ha 61 anni Ingegnere elettrico Ha conseguito un master in Avionica. È stato 178 giorni Nello spazio grazie al fatto che è stato pilota della navetta Atlantis STS-129 nel 2009 e nel 2014 è volato sulla Stazione Spaziale Internazionale (Exp 41) a bordo della navicella spaziale Soyuz TMA-14M. In questa occasione ha effettuato quattro uscite nello spazio Sarà il capitano dello Starliner.