Queste saranno le prime vere immagini promozionali di Google Pixel Watch | Tecnica

Abbiamo coperto le informazioni su Nuovo orologio intelligente di Google Che doveva essere presentato lo scorso ottobre con Google Pixel 6, ma sembra che il prodotto verrà finalmente lanciato nel 2022.

Vale a dire, che Google non è ancora entrato nel mercato degli orologi intelligenti a differenza degli altri suoi concorrenti, e sembra che il 2022 sarà l’anno scelto per lanciare sul mercato Google Pixel Watch, informazioni che Jon Prosser ha già fornito al primo anno e noi sono tornati per confermare.

in ogni caso, il L’ultimo video di John Prosser sul tuo canale Prima pagina tecnica Viene a mostrarci le prime immagini promozionali dell’orologio Google Pixel, che è molto simile al design che era già trapelato all’inizio dell’anno.

Nonostante la qualità delle immagini promozionali sia piuttosto bassa, possiamo notare che il design è praticamente riconducibile a quanto precedentemente noto, quindi Google non aveva modificato questo design nei mesi successivi.

In questo modo, nelle immagini di marketing o promozionali dell’orologio virtuale Google Pixel che ci appare Cassa rotonda dell’orologio senza lunettaE mentre molte delle funzionalità sono ancora in aria, si prevede che disponga di funzionalità di monitoraggio della salute standard.

È possibile che Google Pixel Watch stia eseguendo il sistema operativo Indossa OS 3, una versione della piattaforma realizzata in collaborazione con Samsung.

Al momento, solo i migliori smartwatch Samsung Android come la serie Galaxy Watch 4 sono compatibili con Wear OS 3.

In ogni caso, sembra molto chiaro che Google si lancerà nel mercato degli smartwatch con il Pixel Watch che dovrebbe apparire nel primo trimestre del 2022.