Qualcomm e Sony hanno raggiunto un accordo per integrare Snapdragon nelle future generazioni di smartphone

Qualcomm e Sony firmato A Accordo di cooperazione Dove le due società lavoreranno insieme per sviluppare nuovi smartphone che si concentrano sull’integrazione delle piattaforme Snapdragon nelle linee future dei terminali dell’azienda giapponese.

Attualmente, Sony sta già utilizzando SoC Qualcomm Alle loro stazioni piace Sony Xperia 1 Volt con il Snapdragon 8 Gen 2Ma dopo questo accordo, la sua presenza nelle future linee di smartphone dell’azienda è garantita.

specifica, Sony e Qualcomm lavoreranno insieme sulle prossime generazioni di smartphone gamme premium, ma anche di fascia media, alta e media, Il che significa che vedremo i SoC Snapdragon nei terminali Sony per diversi anni, forse in esclusiva, tuttavia le aziende non hanno specificato la durata dell’accordo.

L’accordo è globale e terrà conto degli smartphone lanciati sia in Giappone che a livello internazionale in tutto il mondo.

Staremo a guardare per vedere cosa ne verrà fuori di questa collaborazione e se Sony può fare un ritorno ed essere in grado di raggiungere nuovamente le prime posizioni di vendita nel competitivo mercato della telefonia mobile. Non dobbiamo dimenticare che prima dell’avvento degli smartphone, Sony-Ericsson era uno dei marchi più apprezzati in questo segmento.

