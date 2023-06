Creati da Funko, questi 3 personaggi Overwatch sono perfetti per qualsiasi collezionista Blizzard e hanno la spedizione GRATUITA

Sappiamo che tra i nostri lettori ci sono devoti collezionisti dei loro poemi epici preferiti; Li abbiamo mostrati anche nei precedenti Cazando Gangas, così come con Libro in edizione da collezione The Legend of Zelda: Respiro selvaggio . In questa occasione per i miei fan OverwatchQueste opzioni ti soddisferanno sicuramente.

Numeri generati da funko Disponibile in Amazzonia Messico E puoi usarli come se fossero giochi d’azione. I prezzi variano a seconda del personaggio: Genji Lui 321 pesos E mietitori Trovato da 339 pesos E infine inseguitore di 368 pesos . La spedizione è gratuita per tutti gli utenti e se li hai Amazon Prime Si avvicinerà a casa tua.

Considerando che il suo prezzo ufficiale è di 429 pesos l’uno, avrai praticamente uno sconto del 20% se prendi tutti e tre i numeri insieme. Infine, va notato che lì altre opzioni partecipazioni osservazione e osservazione; Tuttavia, la sua riga successiva da Overwatch definitivo, Quindi è un po’ più costoso al momento dell’assemblaggio, ma i dettagli nelle forme lo compensano.

Funko Overwatch di Blizzard Entertainment