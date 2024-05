Diversi candidati presidenziali rifiutano la sentenza della Corte Suprema di Panama

Questa mattina, la maggioranza della sessione plenaria straordinaria della Corte Suprema ha approvato la nomina di Molino, che ha sostituito in questo incarico eletto dal popolo l’ex presidente Ricardo Martinelli (2009-2014), condannato a più di 10 anni di carcere per riciclaggio di denaro nel paese. Un nuovo caso Dal 7 febbraio gli è stato concesso asilo presso l’ambasciata del Nicaragua nella capitale.

Così, in una corsa contro il tempo, il CSJ ha sostenuto Molino, favorito nei sondaggi per le votazioni di domenica, affinché fosse uno dei sette candidati al Palacio de las Garzas (sede dell’esecutivo) e comparisse nelle elezioni presidenziali. elezioni. Scheda elettorale.

Lo scorso marzo, la Corte ha accolto la causa di incostituzionalità presentata dall’avvocato Karishma Karamanets, basata sul fatto che Molyneux non ha un candidato per la carica di vicepresidente, cosa che viola gli articoli costituzionali, e che non è stato eletto alle primarie attraverso le competenti gli ombrelli.

Tra le prime reazioni, l’ex presidente Martin Torrijos (2004-2009), ora paladino del Partito Popolare per un nuovo mandato di cinque anni, ha osservato che la sentenza “sembra più legata ad accordi politici di autotutela e impunità che alla legge. ” “.

Anche il candidato del Cambio Democrático e del Partido Panamesta, Romulo Roo, ha affermato che il patto di impunità stipulato dall’ex ministro della Sicurezza Martinelli con il deputato Benicio Robinson e con il candidato presidenziale José Gabriel Carrizo, del Partito Rivoluzionario Democratico al potere, è un accordo. Cancella (PRD).

Nel frattempo, l’economista e attivista sociale Maribel Gordon, candidata presidenziale indipendente, ha notato che il processo è stato viziato da irregolarità, ma la sentenza indicava un’agenda pubblicitaria, cosa che non avrebbe dovuto essere.

Anche Ricardo Lombana, del movimento Altra Via (Moca), ha continuato ad apparire sul social network

Tra le altre reazioni, il popolare cantante, cantautore e musicista panamense Rubén Blades ha osservato che la corte aveva torto e che Molyneux avrebbe dovuto essere escluso, aggiungendo che questa sentenza era dovuta a pressioni esterne alla democrazia e al popolo.

“Questa sentenza dovrebbe essere tragica per ogni rispettabile cittadino di Panama”, ha detto il cantautore di “Patria”, “Pedro Navaja”, “Legia Elena” e “Looking for America”, tra le altre canzoni popolari.

Ha detto: “Se il 5 maggio i nostri elettori sceglieranno un presidente e un rappresentante di qualcuno che ha dichiarato la sua corruzione in libere elezioni, allora metteremo un cartello sulla nostra repubblica con scritto: In vendita, paese mobile e smettiamo di fingere di essere patrioti”. ” Avviso.

Il 5 maggio, 3 milioni e quattromila 83 panamensi sono stati convocati per decidere alle urne il nuovo presidente e il vicepresidente del Paese, 20 deputati al Parlamento centroamericano e 71 deputati all’Assemblea nazionale.

Attraverso il voto eleggeranno anche 81 sindaci, 701 rappresentanti comunali e 11 consiglieri, che saranno tutti sostituiti per il periodo dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2029.

L/J