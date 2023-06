Taylor Swift risponde alla richiesta più richiesta dai suoi fan su “The Eras Tour”

Taylor Swift È una delle artiste più impegnate nell’industria musicale.

Dal momento che tutti i tuoi dischi sono stati ri-registrati, entra uovo di Pasqua In tutti i suoi progetti o facendo uno spettacolo di tre ore sotto la pioggia, la cantante fa cose folli per i suoi fan e adora sorprenderli, soprattutto ai suoi concerti.

Come al solito dentro Giro dell’IRAL’artista canta due canzoni sorprendenti ad ogni concerto — una alla chitarra e una al pianoforte — e i suoi fan chiedono da mesi una canzone specifica: anelli di cartachi lo ha pizzicato Caro (2019).

Prima di cantare questa canzone, l’artista ha fatto un piccolo discorso in cui ha sottolineato di essere la più richiesta dall’inizio del tour: “Ho visto gente Questo è stato richiesto in gran numero durante questo toure volevo farlo stasera”, ha detto ai suoi fan di Minneapolis, i fortunati che hanno ascoltato questa canzone per la prima – e forse unica – volta.

Dopo che i fan sono rimasti estasiati quando hanno scoperto che la canzone scelta lo era anelli di cartal’intero stadio ha ruggito, oltre a Canta il testo della canzone all’unisono.

Internet si è riempito di commenti dei suoi follower sui social network: alcuni sono molto contenti della sua interpretazione di questa canzone, altri si rammaricano di non essere stati loro ad ascoltarla dal vivo.