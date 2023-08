Lo straordinario dettaglio di Zoro in One Piece che mostra la sua competitività con uno dei personaggi più amati della ciurma di Rufy

One Piece ha sempre avuto tre personaggi che hanno raggiunto la vetta di quasi tutte le classifiche di popolarità del mondo: Rufy, Zoro e Sanji. Questi tre nakama ne hanno passate tante e, nonostante le loro differenze, sono sempre rimasti uniti. Tuttavia, in due di essi c’è un dettaglio che risalta sopra ogni altra cosa.

Si scopre che in tutto il nostro materiale su One Piece, Zoro non ha mai chiamato Sanji con il suo nome.. Naturalmente bisogna sottolineare che stiamo parlando della versione originale, quella giapponese, perché nelle traduzioni, in alcune occasioni, si vede Zoro chiamare il cuoco con il suo nome, ma non nelle versioni originali.

Questi dettagli riflettono perfettamente l’enorme rivalità tra spadaccino e chef, un duello che seguiamo dall’inizio della serie e che probabilmente continuerà fino alla sua conclusione. Quanto a Sanji, dice il nome di Zoro (anche se meno di 10 volte), ma preferisce chiamarlo “cazzo”È un epiteto offensivo che Zoro usa frequentemente quando vuole parlargli.

Nonostante questa competizione, Nessuno dei due può vivere senza l’altro. Senza andare oltre, durante l’intero arco narrativo di Wano possiamo vedere come si coprono le spalle una volta che si incontrano, essendo una delle coppie più letali dell’intera serie e le perfette guardie del corpo quando c’era Monkey D. Luffy. Brutto momento sul campo di battaglia.

