Met Gala: Zendaya e Jennifer Lopez arrivano a una sfilata di moda ispirata al giardino

È l’ora del Met Gala e la sfilata delle celebrità include un turbinio di flora e fauna su un tappeto color verde circondato da fogliame. Jennifer Lopez ha scelto foglie argentate con un abito da dea con molte trasparenze e aderente come una seconda pelle, e Zendaya era una fantasia oscura.

Quest’anno entrambi sono co-presidenti dell’evento annuale di raccolta fondi del Metropolitan Museum of Art. Entrambi hanno ricevuto applausi dalla folla di fashioniste radunata vicino all’ingresso.

Jennifer Lopez arriva al Gala di beneficenza del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art per celebrare l’apertura della mostra “Sleeping Beauties: Reawakening Fashion” lunedì 6 maggio 2024 a New York. (Evan Agostini/Evan Agostini/Invision/AFP)

C’erano fiori ovunque, in linea con il tema di quest’anno: “Il giardino del tempo”. La Lopez (in Schiaparelli) era stupenda con un vestito che la abbracciava come una seconda pelle. È il suo 14° Met Gala e Zendaya, uno dei volti alla moda, si è presentata in blu e verde, con un copricapo abbinato, dettagli a foglia e un trucco gotico drammatico.

Sono passati cinque anni dall’ultima volta che Zendaya ha partecipato al Met Gala. Il suo look nei colori del pavone era di Margiela. Lopez indossava diamanti Tiffany & Co., inclusa una splendida collana a forma di uccello con un diamante da oltre 20 carati al centro.

Bad Bunny arriva al Gala di beneficenza presso il Metropolitan Fashion Institute per celebrare l’apertura della mostra “Sleeping Beauties: Reawakening Fashion” lunedì 6 maggio 2024 a New York. (Evan Agostini/Evan Agostini/Invision/AFP)

Colman Domingo ha indossato una giacca avorio con mantella, portando con sé un mazzo di calle bianche, mentre Tila ha scelto un abito dalla trama sabbiosa. Teneva in mano una clessidra mentre saliva le scale del museo.

Sam Smith aveva rose metalliche argento e oro sulla vita della giacca, e anche Jack Harlow ha scelto i fiori, ma in modo discreto con un fiore all’occhiello floreale argento e perle.

Zendaya arriva al Gala di beneficenza presso il Metropolitan Fashion Institute per celebrare l’apertura della mostra “Sleeping Beauties: Reawakening Fashion” lunedì 6 maggio 2024 a New York. (Evan Agostini/Evan Agostini/Invision/AFP)

Anna Wintour, la mente della festa, indossava un cappotto nero decorato con fiori multicolori. Il suo collega co-presidente della cerimonia, Bad Bunny, vestiva tutto di nero. Lea Michele incinta ha indossato un modello Rodarte, ispirato alla collezione Primavera/Estate 2012 del brand.

“Mi sento onorata di essere qui e di portare mio figlio con me”, ha detto Michelle. “Non credo che mi lasceranno portare un’altra persona, ma ne ho portata una”, ha detto ridendo. “Sono così grato. “Mi sento così bella, sai, in questa gravidanza.”