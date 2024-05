Il riavvio di ‘Pretty Little Liars’ sta debuttando con la sua seconda stagione e un’altra novità

La piattaforma sostiene ancora una volta lo slogan “Poca varietà, alta qualità”

Una scena da “Pretty Little Liars: Summer School”

HBO Max, che diventerà Max il 21 maggio, e ha promesso di mantenere lo sconto a vita del 50% per quegli utenti che in quel momento hanno approfittato dell’offerta di lancio, allo stesso modo a cui siamo abituati. Ciò significa alcune anteprime, ma sempre con alcuni titoli meritevoli. Le sue nuove funzionalità ti delizieranno questa settimana Appassionati di commedie dal vivo e Pretty Little LiarsNe più ne meno.

Se i nomi Spencer, Emily, Hanna, Aria e Alison ti suonano molto familiari e/o ti riportano alla mente bei ricordi, probabilmente sei curioso di… Seconda stagione di Riavviare Thriller per adolescenti. E non è tutto, perché Pretty Little Liars: scuola estiva Anche Riporta una delle attrici della serie originale: Annabeth Gish, che riprenderà il ruolo della dottoressa Anne Sullivan.

Le novità HBO Max di questa settimana (6-12 maggio)

Dopodiché vi lasciamo le date di uscita Due nuovi indirizzi Che arriva questa settimana nel catalogo HBO Max, per poi immergersi nel trailer, nella sinossi e in altri dettagli importanti:

Pretty Little Liars: scuola estiva – Giovedì 9 maggio

– Giovedì 9 maggio Nikki Glaser: Un giorno moriremo tutti – Domenica 12 maggio

Pretty Little Liars: scuola estiva

Basato sulla famosa serie Pretty Little Liars (2010-2017)Che è arrivato in Spagna sotto il nome piccoli bugiardiquesta produzione è Riavvia la saga. Dopo gli eventi accaduti in Pretty Little Liars: il peccato originaleQuesta seconda stagione inizia con le ragazze (Bailee Madison, Chandler Kinney, Zarya, Malia Bayles e Maya Revico) che devono… Corsi estivi di trucco della Melwood High SchoolIl che, in linea di principio, per loro è un vero inconveniente.

Tuttavia, con Lavori divertenti Hanno svolto lavori part-time, alcuni come bagnini e altri come impiegati nei cinema Ama le cose nuove L’emergente e malvagia “A” nel braccio della morte, cosa potrebbe andare storto? Beh, in realtà è così: perché il ragazzo è arrivato in città Il nuovo cattivo e non sanno se è imparentato con “A.”Ma dovranno imbracciare di nuovo i coltelli se vogliono uscirne vivi.

Guardalo su HBO Max

Questa stagione è composta da Otto capitoli, ciascuno della durata di 48 minuti. Sarà disponibile su HBO Max a partire da oggi Giovedì 9 maggio.

Nikki Glaser: Un giorno moriremo tutti

Dopo aver inaugurato il suo primo stand nel 2022, Call Buono sporco pulitoL’americana Nikki Glaser ci delizia Secondo speciale comico live-action, onesto e divertente come il primo, o più, se possibile. In questa occasione, il comico e conduttore televisivo ne spiega le ragioni Non voler avere figli, la dura realtà dell’invecchiamentoE le loro fantasie sessuali Pianifica di evitare la morte, che dura circa 10 o 15 ore al giornoIl che spiega perché è una delle comiche più audaci di oggi.

Guardalo su HBO Max

Gli spettacoli durano 60 minuti ciascuno. Sarà disponibile su HBO Max a partire da oggi Domenica 12 maggio.

