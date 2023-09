I Brit Awards 2024 sono previsti per l’11 marzo | musica

La grande celebrazione del festival musicale britannico è già prevista per il 2024. Per la seconda volta nella sua storia, questi popolari premi verranno nuovamente assegnati sabato. Cerimonia di consegna BRIT Awards 2024 si terrà il prossimo 11 marzo.

L’organizzazione ha confermato che questo sarà il giorno in cui avrà luogo la cerimonia di passaggio di consegne che, come di consueto, si svolgerà il O2 Arena di Londra. Da quando è stata spostata a maggio a causa della pandemia, gli inglesi hanno cambiato la data della loro celebrazione, che tradizionalmente si teneva a febbraio.

Ci sono molte incognite da risolvere in una versione con tanti interrogativi, come ad esempio quali artisti saranno chiamati a dominare le nomination. Nell’ultima edizione sembrava a tutti chiaro che Harry Styles avrebbe conquistato il mondo, come è successo alla fine con la band emergente Wet Leg e Beyoncé nella categoria internazionale.

In un anno in cui grandi nomi come l’ex band degli One Direction Dua Lipa e Adele non hanno pubblicato nuovi lavori, sembra che Ed Sheeran diventerà uno dei favoriti. Ma dovremo aspettare per vederlo.

Se le nomination per l’edizione 2023, che si terrà a febbraio, vengono annunciate con un mese di anticipo, tutto sembra indicare che se i Brit Awards 2024 si terranno l’11 marzo, non avremo la lista definitiva delle nomination fino al prossimo febbraio anno. Ano.

Un altro tema sarà il famoso Rising Star Award dell’industria britannica destinato agli artisti emergenti che si sono distinti. Un premio vinto da nomi come Adele, Ellie Goulding, Jessie J, Sam Smith, Rag n Bone Man…

Tutto questo dopo la controversa edizione del 2023, in cui l’organizzazione non ha nominato nessun artista nella categoria Miglior artista dell’anno. Era estremamente raro che il numero di candidate donne diminuisse significativamente di anno in anno. La presenza femminile è quasi una testimonianza anche se il duo Wet Leg, come dicevamo, è stato una delle band più premiate della serata.

Al momento non si sa nemmeno quali artisti faranno parte della line-up dei Brit Awards 2024, che potrebbero diventare il palcoscenico del grande ritorno musicale di Dua Lipa per presentare il suo nuovo progetto discografico.