È iniziato “Perdóname” e questa è stata la partecipazione di Mikael e Fernanda Miyashiro: “Bello, talentuoso”

È stato adempiuto. Oggi, 27 settembre, è stata trasmessa la prima puntata del romanzo “Perdonami”una nuova produzione di Michel Alexandre e América Televisión Aldo Miyashiro e Erika Villalobos Come eroi. La serie è stata trasmessa subito dopo “Luz de Luna” e ha gareggiato contemporaneamente al programma televisivo La Firme.

Il tanto atteso primo capitolo del romanzo presenta una trama emozionante in cui il personaggio interpretato dal conduttore de “La Banda del Chino” viene rilasciato dal carcere. Nella suddetta puntata veniva lasciato intendere un messaggio che sembrava diretto alla sua ex compagna, soprattutto dopo lo scandalo dell’infedeltà coniugale con Fiorella Ritz che scosse la loro relazione un anno e mezzo fa.

Nella scena, il personaggio di Lito, in prigione da 15 anni per un presunto crimine, viene finalmente rilasciato il 27 settembre 2023. Saluta i suoi compagni e, dopo aver pregato alcuni santi, bacia un’immagine di Sarita Colonia dicendo alla sua immagine: “Voglio solo la pace, solo a te chiedo la pace”. Una frase che avrebbe potuto essere per se stesso.

Uno degli eventi più importanti del romanzo è quando i figli degli ex coniugi, Mikael e Fernanda MiyashiroHa dato un contributo importante. Entrambi hanno dimostrato fin dalle prime scene le loro meravigliose capacità artistiche, talento che hanno ereditato dai genitori. Aldo Miyashiro e Erica Villalobos.

Nella trama, i giovani brillano insieme durante una riunione di famiglia, mentre l’attrice Lourdes Bernenzon, che interpreta il ruolo di “Victoria”, è madre di due figli. Lura, Ha pianto quando ha scoperto che Lito (il personaggio di Chino) era stato rilasciato.

In quella scena, il personaggio di Victoria, che i ragazzi chiamavano affettuosamente “mamma”, si complimentò con entrambi, dichiarando che erano “belli e talentuosi”. Più tardi, si emozionò e pianse di felicità per il momento che avevano trascorso insieme.

Aldo Miyashiro ed Erika Villalobos sono i protagonisti del film “Perdóname”.

attrice Erica Villalobos Interpreterai il ruolo di Clara Hirada, una stilista che scopre attraverso i media che il suo ex compagno Lito Costa (Aldo Miyashiro) sarà finalmente rilasciato dopo aver trascorso molti anni in prigione. Sembra che Clara dovrà affrontare un dilemma in cui dovrà decidere se perdonare Leto e andare avanti con la sua vita.

Ci sono colpi che lasciano segni indelebili. Ferite che restano tatuate nell’anima (…) In questo racconto impareremo che il perdono è una strada piena di ostacoli, ma è anche la strada della redenzione e dell’amore. Siete pronti ad immergervi in ​​questa storia ricca di emozioni e di seconde possibilità?” si sente dire la voce fuori campo del video promozionale.

Pedro Sanchez nel ruolo di “Zucchero”

Gilberto Noé nel ruolo di “Tuerquita”

Ximena Arulo nel ruolo del dottor Flores

Gabriela Velasquez nel ruolo di Madre Rosa

Rafael Ferrero nel ruolo di Valentin

Santiago Suarez nel ruolo di Tonio.

Raisa Ortiz nel ruolo di Leslie

Manuel Baca Solsol nel ruolo di Fierro

Alexandra Grana nel ruolo di Cristina

Javier Valdes nel ruolo di Eduardo

Fernando Nino nel ruolo di Enzo

“Perdóname” va in onda dal lunedì al venerdì alle 21:30, dopo la messa in onda di “Al Fondo Hay Sitio”. La produzione può essere vista attraverso il segnale televisivo americano. In streaming è disponibile a questo link sul servizio América TVGo e l’abbonamento costa 120 soles all’anno.