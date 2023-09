La musica latina negli Stati Uniti continua a crescere in termini di ricavi e quote di mercato dopo un anno record

La musica latina negli Stati Uniti continua a crescere in termini di entrate e quota di mercato dopo un anno record nel 2022, quando i ricavi hanno raggiunto 1,1 miliardi di dollari, ha riferito mercoledì in inglese la Recording Industry Association of America (RIAA).

Nella prima metà del 2023, la musica latina ha generato 627 milioni di dollari (+15% su base annua) grazie ai servizi di streaming, che rappresentano la principale fonte di entrate del genere tra abbonamenti e opzioni supportate da pubblicità, secondo un rapporto pubblicato. Oggi dalla RIAA.

“La vitalità delle canzoni di successo classiche e le nuove uscite in vetta alle classifiche hanno contribuito a questo aumento, che ha avuto un impatto sulla cultura e sulla società nel suo complesso”, ha affermato in una nota Rafael Fernandez Jr., vicepresidente senior per la politica del settore pubblico e dell’industria. . Relazioni.

La nota rivela che la musica latina rimane una quota importante del fatturato totale della musica registrata negli Stati Uniti poiché mantiene un nuovo massimo, con una quota di mercato del 7,5% nella prima metà del 2023.

Nel 2022 il genere latino ha superato per la prima volta il miliardo di dollari, raggiungendo quota 1,1 miliardi di dollari (+24% rispetto all’anno precedente) e rappresentando il 6,9% dell’intero mercato statunitense.

La RIAA ha presentato il suo rapporto complessivo per la prima metà del 2023 una settimana fa, con la musica registrata che genera 8,4 miliardi di dollari (9,3% in più rispetto all’anno precedente) nel mercato al dettaglio, con i servizi di streaming come forma di consumo dominante e fonte principale. . Di reddito.