37 anni dalla tragica morte di Cliff Burton (Metallica): l’occasione che tolse una vita e ne salvò un’altra – Aneddoti

Nel 1986, Metallica Ero in cima. Partire ‘Burattinaio’, un album che segnò la loro prima firma per una major e un enorme successo commerciale, iniziò a posizionare il gruppo come il fenomeno globale che sarebbero poi diventati. Ma la gente di San Francisco stava per ricevere un colpo che avrebbe cambiato tutto per sempre.

La sfortuna stava per colpire la band sotto forma di un terribile incidente d’autobus che purtroppo avrebbe tolto la vita al loro frontman Cliff Burton, che avrebbe compiuto 60 anni oggi, lasciando il resto dei suoi membri segnati per sempre. .

Questo album, il terzo della band, è stato uno dei suoi principali sostenitori Cliff BurtonUnico nella sua padronanza del basso, è entrato in aree che andavano oltre il ritmo per raggiungere la melodia. Nel corso della sua storia, l’album finì per vendere oltre 6 milioni di copie. Come non poteva essere altrimenti, il tour mondiale era all’ordine del giorno e, sfortunatamente, la sua filiale europea si è rivelata l’ultima per Burton.

La notte del 26 settembre 1986, i membri dei Metallica percorrevano le strade svedesi a bordo del loro tour bus. Rilassati, i membri del gruppo hanno vissuto felicemente la loro vita in viaggio. Ad un certo punto è sorta una domanda molto banale: Cliff voleva dormire in un letto che gli apparteneva. Kirk Hammett Entrambi tirarono a sorte per vedere chi l’avrebbe preso. Nessuno di loro si aspettava che la loro vita dipendesse dall’esito di quella lotteria. Burton ha ricevuto la prima carta e Hammett ha accettato con riluttanza la sua sconfitta.

La mattina del 27 settembre, poco prima delle 7, i membri della band si svegliarono improvvisamente mentre l’autobus cominciava a scivolare da una parte all’altra. Pochi secondi dopo, l’auto è uscita di strada e si è ribaltata. Burton stava dormendo al piano di sopra e, sfortunatamente, è stato buttato fuori dalla finestra, rimanendo intrappolato sotto l’autobus. Testimoni oculari affermano che sono stati fatti diversi tentativi per salvare il chitarrista, che ha solo 24 anni, da sotto il metallo. La gru iniziò a sollevarlo ma la sfortuna volle che si staccasse e tornasse nuovamente a Burton. Non si è mai saputo se morì nella prima o nella seconda collisione.

L’autista ha dichiarato alle autorità di aver perso il controllo dell’auto quando questa è scivolata sul ghiaccio nero sulla strada. James Helfield Ha sempre raccontato di aver camminato molte volte per strada, indossando solo calzini e biancheria intima, alla ricerca di quel ghiaccio che non ha mai trovato. Tutti i membri della band hanno più volte ipotizzato se il bere o l’addormentarsi dell’autista al volante avessero qualcosa a che fare con l’incidente. Anche se il caso non è stato del tutto chiarito, l’autista è stato assolto dalle accuse.

Burton fu cremato e sepolto nel ranch di Maxwell in California. Durante la cerimonia funebre… “Orione” Dei Metallica e testi “Vivere per morire” È segnata per sempre sulla sua lapide. Quando seppe della sua morte… Dave Mustaine dei Megadethcomponente “Nelle mie ore più buie” E i suoi compagni Antrace Gli hanno dedicato l’album ‘In mezzo a I vivi’.

Burton è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame il 4 aprile 2009, postumo come membro dei Metallica.