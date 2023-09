Quando e dove – Telemundo Chicago

Manna Il concerto si terrà a Chicago domenica 1 ottobre, ed è uno degli oltre 20 concerti di artisti ispanici che si terranno nella città questo autunno.

La famosa rock band messicana è in tournée a Chicago “Mana: Messico, bello e caro”È un omaggio alla sua eredità e alle sue radici messicane, secondo il leader del gruppo Fer Olvera, ha detto alla rivista in lingua spagnola Billboard.

Dopo il tour in America Latina, ora si stanno spostando negli Stati Uniti in città come Denver, Chicago, Los Angeles, Filadelfia, Orlando, Austin e altre ancora.

Dove si terrà il concerto di Mana a Chicago

Il concerto di Manna si terrà presso lo United Center situato al 1901 West Madison St, Chicago.

Quando sarà il concerto di Mana a Chicago?

Il concerto di Maná avrà luogo domenica 1 ottobre alle 20:00.

Quanto costano i biglietti per il concerto di Mana?

I biglietti per il concerto partono da $ 52 e arrivano fino a circa $ 388, secondo la pagina TicketSmarter. Per saperne di più sui biglietti puoi andare su Collegamento al Centro Unito.

Politica sulle borse allo United Center

I partecipanti allo United Center possono entrare nell’arena solo con una piccola borsa o borsellino fino a 10x6x2,5 cm. Non sono ammessi zaini o altre borse. Tuttavia, ci saranno delle eccezioni per le persone che devono portare con sé le attrezzature mediche necessarie. Il check-in del portafoglio è disponibile presso il parcheggio J dello United Center su Wood St. e Monroe St.