La polizia è tornata dall’Italia e dalla Francia per pattugliare le strade di La Linea

28 giugno 2023 – 14:11

Questura per il secondo anno consecutivo Riga di commento farà parte del programma di scambio con Agenti custodia In altri paesi dell’Unione Europea.

In tale occasione il Sindaco, Giovanni Franco, La Polizia Nazionale era rappresentata dal capo della Protezione Civile locale, Carlos Hernández, che ha partecipato alla riunione. polizia italiana e altri francese Pattuglieranno la città fino al 9 luglio.

Un altro agente della Nazionale arriverà a metà agosto Tedesco E all’inizio di settembre, due poliziotti portoghese Saranno assegnati ai ranghi della polizia della biancheria. Gli agenti coopereranno nelle operazioni di sicurezza e saranno in uniforme e con le loro armi disciplinate per prendersi cura dei loro compagni in situazioni di bisogno.

Stazioni di polizia europee

Il progetto “Stazioni di polizia europee” si svolge in città di tutta la Spagna la cui unicità turistica lo richiede. L’obiettivo è consegnare Turisti Diverse nazionalità Migliore servizio nella tua linguaOltre a conoscere i problemi globali dell’Unione Europea.