Un sivigliano emigrato in Italia

Bernardo Ruiz

28/06/2023



Miguel Gomez passa all’ASD Ugento Calcio 1984”

L’affascinante gancio della bella e tradizionale Italia è una delle principali richieste nel mercato internazionale per la truppa di veri braccianti del calcio che riempiono il sacco durante l’estate. La forza finanziaria dei club semiprofessionali di solito attrae il Siviglia che acquista un biglietto aereo Alla ricerca di un futuro stimolante oltre i confini della sua terra natale.

Uno degli ultimi ambasciatori a scegliere di stabilirsi all’estero è il giovane centrocampista difensivo Miguel Gomez. Dopo il distacco dalla Corea approderà in Italia, con l’ex formazione Terza Alleanza forgiata nel Gruppo X.. Lui Bloccanti La squadra elastica dell’ASD Ugento Calcio 1984 risiede a Ugento, città in ascesa nella parte meridionale della Puglia.

“6” batte il rame La Liga Eccellenza è l’equivalente della terza confederazione in Spagna. Gomez si unirà a una squadra che ha visto protagonista l’attaccante Dani Munoz durante la stagione appena conclusa, che ha indossato la coccarda Pichichi e i cui gol sono stati decisivi nella lotta per la qualificazione. giocare Promozione in Serie D, seconda competizione equivalente della confederazione.

Il 23enne centrocampista di Almencilla ha registrato 25 partite con Correa nella terza confederazione nell’episodio 2022-23, il club che ha formato dopo il suo periodo al Córdoba B. nel ramo di CCF Durò due stagioni complete.

È stato il debutto da senior di Castilla con il CF, E con ciò ha brillato di luce propria nella categoria prestigio.