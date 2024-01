Questa è la strategia di marketing di Telefónica per il lancio di Split Kisses

Baci che vengono inviati dal 1924 e che hanno viaggiato in tutto il pianeta. Questi sono gli eroi della pubblicità natalizia telefono Con cui l'azienda ha avviato il percorso di comunicazione e pubblicità che celebrerà nei prossimi mesi il centenario della sua fondazione. A quel posto intitolato “Baci” Creato dall'agenzia creativa &Rosás, presenta una serie di implementazioni che combinano ricerca, dati e tecnologia.

La campagna ha adattato il messaggio di Telefónica a date e posizioni geografiche specifiche

Seguendo l'idea dei baci, degli abbracci e dell'affetto che trasmettiamo a tutti coloro che si trovano dall'altra parte della linea quando chiamiamo o scriviamo un messaggio, e con l'intento di dimostrare che dietro le reti non passano solo dati, ma la vita delle persone, il team marketing di Telefónica ne ha lanciati alcuni Attivazione personale e segmentata Per gli utenti e adattato a date e luoghi specifici, che è stato incorporato in pezzi per il giornalismo cartaceo e digitale e nella pubblicità digitale esterna.

A questo scopo è stata condotta un'analisi di un database interno anonimo Determina il numero di chiamate effettuate ogni giorno sulle reti aziendali. La ricerca evidenzia che degli oltre 19 milioni di conversazioni che avvengono, il 90% avviene nella stessa provincia, mentre il 36% avviene tra Madrid e Barcellona, ​​che sono due delle province più popolose del nostro Paese. Si segnala inoltre che Capodanno è uno dei giorni più trafficati, rispetto a Capodanno o all'Epifania, quando il numero di chiamate è inferiore.

Inoltre, tra il 4 e il 10 dicembre, A Indagine quantitativa tra quasi 2.000 spagnoli di età superiore ai 14 anni per scoprire come sono queste chiamate. Quindi questo potrebbe essere dimostrato Il 36% delle chiamate effettuate durante la giornata si concludono con un bacio. E che il 55% delle persone si saluta sempre con questa dimostrazione di affetto personale.

Grazie a queste informazioni ho creato Telefónica Oltre 300 pezzi creativi In diverse forme e con diversi messaggi adatti ad ogni comunità o provincia autonoma. Ciò è stato reso possibile grazie all'utilizzo di uno strumento di progettazione creativa chiamato CAT (Strumento di automazione dei contenuti), Ciò ha permesso di lavorare su un gran numero di pezzi, riducendo i tempi di lavorazione.

Dal 31 dicembre al 15 gennaio, quindi, questi progetti potranno essere visti su diversi supporti fisici e digitali, secondo un piano elaborato dall'agenzia media. HavasMedia. fra loro, Più di 100 post con messaggi diversi Lo si può trovare e adattare sui principali quotidiani nazionali e regionali del nostro Paese.

Allo stesso modo, si vedono pezzi per X – ex Twitter – e Instagram che rispondono alla segmentazione degli utenti per località; Mentre nella pubblicità esterna, i progetti sono implementati su più di 1.000 schermi digitali in punti di 25 distretti come tendoni, centri commerciali e piazze. Il telo è stato attivato anche in Avenida de América (Madrid).

Come ha spiegato Telefónica, la strategia è completata dalle esecuzioni Mobile fuori casa Con l'obiettivo di influenzare ancora una volta gli utenti che hanno visto la campagna outdoor attraverso i propri dispositivi mobile. Ciò è possibile grazie all'utilizzo di Identificatori mobili univoci (come l'identificatore pubblicitario di Android o il codice IDFA di Apple), che consente agli utenti di essere localizzati in un'area specifica. In questo modo, usa Strategie di retargeting e pubblicità programmaticaL'azienda ha mostrato ancora una volta i suoi messaggi a questi utenti, ma in altri formati, come video o podcast.

“Lo scopo principale della comunicazione della campagna “Kisses” era dimostrare che ciò che passa attraverso le reti di Telefónica non riguarda gigabyte o dati, ma la vita delle persone.“, rileva la società in un comunicato sottolineando il carattere innovativo delle azioni pubblicitarie. “Nell’anno del suo centenario, l’azienda vuole sottolineare che sono le persone a dare senso alla tecnologia“.