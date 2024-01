La seconda parte di Ognuno per sé arriverà il 1 febbraio

Dopo il successo della trasmissione delle prime tre stagioni, la serie “Sálvese qué puede” ha già una data di ritorno. Come rivelato dal profilo Instagram “Algo Pasa TV”, sarà il prossimo 1 febbraio quando arriverà su Netflix la seconda parte del documentario registrato dai volti più famosi del messicano “Sálvame Diario”. Nella prima parte possiamo vedere Belén Esteban, Kiko Matamoros, Tirillo Campos, Lidia Lozano, Chilo García Cortés, Victor Sandoval, Kiko Hernández e María Patiño in cerca di lavoro a Miami, e ora il Messico sarà il luogo prescelto. Un post condiviso da Esteban sui social con un messaggio molto allettante: “Arriva il Messico il 1° febbraio, pura fantasia, non vediamo l'ora di vederlo”. I primi tre episodi sono stati accolti molto bene da tutti gli spettatori, così come la strategia seguita da Netflix per promuovere lo spazio sui social network prima della sua première. Senza dubbio, tutti i seguaci di “Sálvame” potranno godersi questa seconda parte tra qualche settimana, quando sarà completata la prima stagione di questo documentario di fatti che ha fatto molto parlare di sé dopo la fine della trasmissione su Telecinco.