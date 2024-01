Britney Spears dice che “non tornerà mai più” nel mondo della musica

Britney Spears ha smentito la notizia “ridicola” secondo cui sta lavorando ad un nuovo album che sarà il suo primo in otto anni.

Alla fine di questo dicembre sole È stato riferito che la cantante pop ha chiesto l'aiuto dell'artista Hyperpop Charli XCX per aiutarla a dare vita al suo ultimo progetto. Il tabloid britannico ha affermato che la Spears ha dettagliato la sua visione della musica e che Charli XCX (soprannominata Charlotte Aitchison) ha iniziato a registrare le canzoni in studio.

La Spears ha risposto ai rapporti Condiviso con altri mezziE altro ancora in un post su Instagram mercoledì.

“Continuano a dire che sceglierò persone a caso per realizzare un nuovo album… Non tornerò mai più a fare musica!!!” La Spears ha intitolato una foto del dipinto di Salomè di Guido con la testa di San Giovanni Apostolo. Battista Rennie.

La cantante 42enne non ha pubblicato alcuna musica propria dal suo album “Glory” del 2016, ma mercoledì ha rivelato di aver scritto “più di 20 canzoni di altre persone” negli ultimi due anni. “Sono uno scrittore fantasma e sinceramente mi diverto così!!!”

Più di recente, la Spears ha prestato la sua voce al singolo del 2023 “Mind Your Business”, con il rapper dei Black Eyed Peas will.i.am. Prima di ciò, è tornato sulla scena musicale in un duetto con Elton John in “Hold Me Closer”, un mashup della sua canzone “Tiny Dancer” con la traccia del titolo del suo album del 1992 “The One”.

La Spears ha anche usato il suo commento per criticare la speculazione secondo cui il suo libro di memorie The Woman In Me è stato pubblicato senza il suo consenso. La cantautrice di “Toxic” ha pubblicato il suo libro di memorie il 24 ottobre e ha promosso il romanzo sui suoi account sui social media prima della sua uscita.

Poi, giovedì, appena un giorno dopo che le cose si erano sistemate, gli Spurs Apparentemente disabilitato Il tuo account su Instagram. La vincitrice del Grammy aveva precedentemente disattivato il suo account Instagram in ottobre, prima dell'uscita di “The Woman in Me”, che includeva diverse rivelazioni sorprendenti sui suoi anni di tutela e sulla sua storia d'amore con Justin Timberlake.

L'Associated Press ha contribuito a questo rapporto.