Tesla Optimus Gen 2, il robot di Elon Musk in fase di sviluppo, mostra i suoi nuovi sviluppi

Tesla mostra i progressi di Optimus Gen 2, il robot automatizzato che arriverà sul mercato nel 2025

Tesla Optimus Gen 2 in azione

I robot umanoidi promettono di risparmiare agli esseri umani lunghe ore di lavoro. Uno dei più promettenti è Tesla Optimus Gen 2, sviluppato dalla Tesla di Elon Musk. Questa entità pubblica periodicamente i progressi compiuti dal suo robot, ed è attualmente un progetto, cosa che ha fatto di recente. Può davvero farlo Svolgere determinati compiti da solo e percorrere lunghe distanze.

Tutti gli sviluppi in Optimus Gen 2

La divisione Tesla responsabile dello sviluppo del robot ha pubblicato su X, il social network di Elon Musk, Solo un minuto e mezzo di video sulle nuove attività che puoi eseguire. Viene mostrato mentre smista le lattine di birra, come esempio di compiti ripetitivi, e mentre cammina per l’ufficio, suggerendo che ora può percorrere distanze più lunghe rispetto al passato.

Cercando di essere utile ultimamente! pic.twitter.com/TlPF9YB61W —Tesla Optimus (@Tesla_Optimus) 5 maggio 2024

Viene utilizzato per tutto questo Telecamere 2DSensore di sensibilità nella mano e sensori di forza. Anche in termini di lavoro è molto rilevante La capacità di far oscillare le gambe per mantenere l’equilibrio Mentre svolgi qualsiasi attività. Un altro aspetto che va sottolineato è la capacità di farlo “Recuperare dagli errori”perché nel video non è riuscito a lasciare la scatola, ma l’ha raccolta e lasciata al suo posto.

Per svolgere i compiti che era Addestrato tramite operazione umana remota; Cioè, uno dei dipendenti dell’azienda esegue un compito e il robot copia i suoi movimenti, cosa che ha ingannato Tesla in passato. In questo modo impara i gesti e può eseguire il compito in modo autonomo in seguito. Ciò è stato fatto posizionando le lattine, ma anche attraverso altre azioni, poiché nel filmato vengono mostrati i lavoratori mentre insegnano loro come svolgere altre attività.

Durante gli ultimi secondi del video, il robot cammina attraverso un ufficio. Tesla lo sottolinea La capacità di camminare del robot è stata migliorata durante il suo sviluppoQuindi attualmente è in grado di percorrere distanze più lunghe rispetto alle prime fasi di sviluppo.

Il suo prezzo varierà da $ 25.000 a $ 30.000.

in linea di principio Arriverà sui mercati alla fine del 2025 di Tra 25.000 e 30.000 dollari (circa 23.300 e 29.000 euro)secondo lo stesso Musk in X. E in un post successivo anche questo Hanno notato che finirebbero per costare meno di mezza TeslaCioè circa 45mila dollari (42mila euro).

Meno nel tempo -Elon Musk (@elonmusk) 26 marzo 2024

