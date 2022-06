Tredici film di animazione e VFX realizzati con Unreal Engine che ti stupiranno

Film, serie, cortometraggi, cinema di videogiochi, persino architettura… Sempre più studi scelgono programmi come Motore irreale Non solo per lo sviluppo di videogiochi, ma anche per la creazione di produzioni cinematografiche originali.

Le sue possibilità quasi infinite, livello Il realismo e il suo potere nella presentazioneconsenti a questo motore di creare film, filmati e cortometraggi di livello simile alla produzione che ti offriamo in questo rapporto.

Mi chiamo Jonathan Curtis, sono un animatore, artista digitale e fondatore Studio di animazione Studi di animali e il cancello notodoanimacion.es. E in questo articolo, ti porto 13 produzioni realizzate in Unreal Engine che ti lasceranno a bocca aperta. Prepara i pop corn.

La produzione predefinita della prima stagione

È molto probabile che non ci sia un solo nome per gli indirizzi che vedrai in questo rapporto. Le cose cambiano, se ne senti parlare Il Mandaloriano. Uno dei franchise di Star Wars più rispettati della storia.

Cosa diresti se ti dicessimo che la maggior parte di questa serie è stata girata in una serie gruppo di produzione predefinito Alimentato da Unreal Engine?

Tutti gli ambienti 3D sono stati creati da Industrial Light & Magic, illuminati e visualizzati in tempo reale dalla prospettiva della telecamera per fornire un effetto di parallasse. È meglio vederlo di persona.

radiazione

Questo cortometraggio, anche se potrebbe non sembrare, non è una registrazione, non è reale, è stato creato utilizzando Unreal, un motore di videogiochi in tempo reale e un sistema di motion capture.

L’irradiazione mostra l’enorme potenziale e il super realismo della produzione virtuale con il software Epic. crudele.

Occhio: calantec

Un altro supereroe creato in sole sei settimane con Unreal Engine 5, MetaHuman Creator e un piccolo team di fantastici artisti.

Eye: Calanthek è un cortometraggio animato iperrealistico i cui interi file sorgente sono disponibili per il download e l’uso gratuiti in UE5 Early Access.

Capo progetto | scendere

L’animazione discendente è stata implementata principalmente in Maya + xsens. E animazioni del viso in Unreal. Lavora circa 7 settimane. Personaggi, impostazioni ed effetti caricati direttamente nell’Unreal Engine in tempo reale.

Descending è il primo capitolo di una storia più ampia che verrà rivelata nei prossimi mesi. Se vuoi saperne di più troverai maggiori informazioni su http://shapeshifterscreative.com/

Matrix Awakens: Prova Unreal Engine 5

Matrix Awakens: Prova Unreal Engine 5 È, letteralmente, un’esibizione della brutalità che un piccolo team di artisti (uno dei migliori, va detto) può creare solo per divertirsi a ottenere il massimo da un programma come UNREAL 5.

Division of the World, Lumen e Nanite sono alcune delle nuove tecnologie che consentono a questo maledetto film, con tutte le lettere, di essere giocabile. Faresti meglio a guardarlo fino alla fine.

Primo giorno – Star Wars Short

Day One è il nome del primo capitolo di una serie di 3 cortometraggi sulla popolare saga di Star Wars. Lo abbiamo incluso nella nostra lista, per il livello cinematografico decollato producendo questo artwork interamente in Unreal Engine. crudele.

nebulosa oscura

Dark Nebula è un cortometraggio animato indipendente creato dall’artista Marc Carratala, utilizzando solo gli strumenti di Epic, Metahuman, Epic’s Marketplace e, naturalmente, Unreal Engine.

Letteralmente, come dice il suo autore, “Dal concetto, scenario e direzione alla costruzione del mondo, animazione E girare, è stata un’esperienza stimolante che ha alimentato la mia passione per la produzione del mio primo cortometraggio negli ultimi quattro mesi utilizzando l’Unreal Engine”. Supernatural.

Cortometraggio che cambia immagine

Mentre navigavo attraverso le oscure catacombe dell’arte 3D mi sono imbattuto in questo pezzo, creato dall’artista JSFILMZ. Ci vogliono solo due minuti, ma il livello di dettaglio di questa produzione merita lo spazio nel nostro tributo ai migliori film realizzati con Unreal.

pantheon

Un’altra incredibile assurdità che ci mostra, ancora una volta, la democratizzazione arte digitale Grazie a questo programma. Un “Pantheon” cinematografico che abbiamo trovato sul canale di HanYang CG. Un cortometraggio del 2019 che combina le tecnologie di motion capture con l’Unreal Engine.

Nanette

A maggio 2020, il team di Epic Games ha pubblicato una demo per Unreal Version 5. Doveva essere un film giocabile in tempo reale per mostrare il potere di Nanite, la sua ultima tecnologia che consente finalmente la creazione e la recitazione in tempo reale. Modellazione 3D Elevato livello di dettaglio. Se non l’hai già fatto, Faresti meglio a vedere il risultato.

Novanta giorni in Unreal Engine 5

Il team di Epic ha pubblicato il 12 maggio 2022 il risultato di una sfida alla community degli artisti. Volevano vedere cosa era possibile ottenere attraverso la combinazione Unreal Engine 5, lo strumento di creazione 3D Il tempo reale più aperto e avanzato al mondo, con megascan quixel, Oltre a modelli e librerie estratti da Sketchfab e Unreal Engine Marketplace.

Così hanno creato un progetto che hanno chiamato “Ninety Days”. squadra di artisti Crea più di 40 ambienti 3D Incredibile in pochi giorni ciascuno, qualcosa che sarebbe stato inimmaginabile solo pochi anni fa. Qui lascio il risultato

progetto m

NCing, studio NCSOFT dedicato alla sperimentazione e alla ricerca di videogiochi, ha realizzato un cortometraggio animato Project M con Unreal Engine 5.

In breve, funziona come un trailer di un videogioco pieno di scene cinematografiche create utilizzando il famoso motore di Epic Games, la tecnologia di scansione 3D di NCSOFT e le tecnologie di motion capture. effetti visivi Alta qualità e altri strumenti sviluppati dallo studio sudcoreano.

Stazione ETCHU-DAIMON

A questo punto del gioco, è difficile non imbattersi in etchū-daimon, la famosa scena della stazione, realizzata irrealisticamente in alcuni media, forum o social network.

Vi lascio, come tocco finale a questa relazione, l’autentico realismo in tempo reale, nella massima espressione.

