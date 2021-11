Paulina Rubio rivela perché ha iniziato la sua rivalità con Thalia

durante gli anni novanta, Le cantanti Paulina Rubio e Thalia facevano parte del gruppo Timbiriche, ed era qualcosa di noto ai più i suoi fan Che hanno una rivalità, e ora che sono passati molti anni, la “ragazza d’oro” ha deciso di sopportarla.

Era in un’intervista Canale Youtube di Yordi Rosado, che L’attrice ha condiviso diversi aspetti della sua vitaTra questi, ha ottenuto con il traduttore “Amor a la mexicana”.

Ha iniziato a ricordarlo C’è stato un tempo in cui stavano per litigareBeh, hanno già attraversato alcune situazioni difficili.

“Cordiali saluti Thalia ed io stavamo litigando per questo o per qualche altro motivo. Quindi, questo è stato il fattore scatenante, ma c’erano già cose bloccate “ Paolino espresso.

Come evidenziato Aveva un buon rapporto con il suo collegaMa le cose sono cambiate. “Sì, è stata mia amica per molto tempo e sua madre non l’ha mai lasciata perché diceva che non avrebbe mai potuto avere amiche belle che non la invidiassero. E non ho mai voluto avere il fidanzato di Talia, o Maria la del Barrio o altro. Lei era mia amica.”ha detto Rubio.

Inoltre, ha ammesso che ora che molti anni e le loro vite e carriere sono trascorse separatamente, Sì, sono venuti per comunicare.

“Abbiamo iniziato a chattare un paio di anni fa, immagino che le asperità siano già state appianate… Abbiamo tante cose in comune e non c’è nient’altro, perché sono così diverse da me“, Paolino ha confermato.

