La cantante Becky G parla di temi di attualità in “Faccia a faccia con Becky G” su Facebook | social network | intrattenimento

La madrina d’onore dell’episodio 1, che ha debuttato il 9 novembre, è stata una delle sue migliori amiche: l’attrice e cantante Demi Lovato.

Traduttore Non ci sono pigiami e Più grandie Becky JOra viene mostrato per la prima volta come intervistatore nel programma A tu per tu con Becky G. Si trova intorno a talk show occupazione Guarda FacebookLa piattaforma interna di Facebook in cui sono centralizzati tutti i video caricati su quel social network.

La prima puntata è andata in onda martedì 9 novembre e ospite è stata anche la cantante e attrice. Demi LovatoÈ un caro amico dell’artista messicano-americano. Hanno avuto una potente conversazione su cosa significhi essere non binari, sul processo di scoperta di sé e sul viaggio per vivere una vita più autentica.

Becky e Demi si sono anche aperti agli eventi drammatici delle loro vite, inclusa la crescita nell’industria dell’intrattenimento, che li ha resi quello che sono oggi.

In un’intervista a Zona pop a partire dal CNNRebecca Gomez, come è il suo vero nome, ha condiviso di più su questo nuovo spazio per le interviste.

“Mi sforzo di entrare in contatto con il mio pubblico, non importa se si tratta di musica, o di essere un’attrice, con il mondo della bellezza, con il mio marchio di trucco, Sembra giusto (“Si sente perfetto”). Mi piace il mio processo di hosting guardareIl cantante conferma.

“Voglio parlare delle cose che esistono importante per le nostre comunità, in particolare da la recitazioneAggiunse il compositore pop e reggaeton, riferendosi ai latinos negli Stati Uniti. Dobbiamo alzare la voce per aiutare. Con Demi è stata fantastica, è stata una conversazione molto semplice, naturale e scorrevole”.

Gli altri ospiti che siederanno con lei faccia a faccia sono Diego Bonita (ora meglio conosciuto per aver interpretato Luis Miguel nella serie biografica con lo stesso nome su Netflix), Isabella Merced, Anthony Ramos, Mickey Guyton, Tinashe, Roma Flynn, Chiquis, Manny Moa, Angel Merino, Kristen Domenech e Sofia Reyes, per affrontare questioni come L’accettazione e l’evoluzione della rappresentazione della generazione latina in Nord America, tra le altre.