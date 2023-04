I Jonas Brothers presentano in anteprima due nuove canzoni “Walls” e “Waffle House” dal loro nuovo album | musica

Profuma già di primavera, comincia a scaldarsi e ci godiamo la musica che ci fa vivere e vibrare di più. Lo scorso lungo weekend, siamo riusciti a mescolare tutto grazie alle vacanze e alla premiere di nuove canzoni di Ermano Jonas.

Durante il loro periodo come ospiti del Saturday Night Live, Nick, Joe e Kevin hanno presentato le due nuove canzoni, muri E Waffle House, dal loro prossimo album in studio: album. Un mese prima della sua prima, abbiamo già potuto goderci un quarto della sua nuova avventura musicale da quando nelle settimane precedenti abbiamo ascoltato Wings.

Tre dei dodici brani che faranno parte di questo nuovo progetto discografico in quanto il trio sembra aver trovato nuova ispirazione nelle sonorità del funk e in certi sapori del gospel, si sono presentati anche nel live con un ritornello strepitoso che ha reso la loro performance brillare ancora di più.

Questa è la prima volta che questi nuovi brani vengono eseguiti dal vivo, anche se Waffle House è stato già presentato il 7 aprile con un lyric video in cui i Jonas Brothers hanno mostrato la loro nuova canzone: “Quando siamo cresciuti, siamo andati a Casa delle cialde Dopo le esibizioni, è diventato il nostro paradiso. Era il luogo in cui ci venivano idee, il luogo in cui risolvevamo i nostri problemi insieme e il luogo in cui finalmente ci rendevamo conto che potevamo trovare la nostra strada attraverso qualsiasi cosa finché eravamo insieme. Waffle House è nata da un’idea semplice ma potente: quando ti siedi con le persone che contano di più, tutto è possibile. Questa canzone non parla di un ristorante, riguarda l’unione con le persone che ami e la realizzazione dei tuoi sogni”, ha spiegato il gruppo statunitense nel comunicato stampa che accompagna il comunicato.

"Per la prima volta, noi tre siamo nello stesso posto nella vita e mentre continuiamo a crescere come fratelli, coniugi, genitori , e artisti, questo progetto è una finestra sulle nostre vite. È una storia di dove siamo stati, cosa abbiamo imparato e dove siamo ora".

Manca poco più di un mese a The Album per vedere la luce il 12 maggio con le 12 canzoni che segneranno il suo sesto album in studio e che raccoglieranno il testimone da Happiness Begins (2019) che ha segnato il suo ritorno dopo 10- anno di assenza. Il nuovo palcoscenico musicale dei Jonas Brothers sembra piuttosto buono. cosa ne pensi?