Aitana spiega come è stata la sua fuga romantica con Sebastián Yatra: “Che bella sorpresa”

Aetana e Sebastian Yatra È una delle coppie per ora che, nonostante la segretezza che c’era nella loro relazione, sta iniziando a svanire a causa delle mosse di entrambi, come quella in cui hanno recitato. L’ex vittoria dopo aver assistito al concerto del cantante colombiano che si è tenuto a Monterrey (Messico). La coppia non si nasconde più sui social e li ha mostrati nuovamente con Viaggio romantico nella Repubblica DominicanaIl che supporta la chimica e l’amore che esiste tra di loro.

I più grandi successi tradotti come Mio caroE Tu resterai Anche farfalle, tra gli altri, ha condiviso sui social come è stata la sua prima luna di miele con il cantante. Un paese che Aetana non conosceva ancora, ed è per questo che ho avuto modo di conoscerlo I luoghi turistici più frequentati di quest’isola caraibica e alcune delle usanze più rilevanti per questa regione esclusiva.

Eccellenza Aitana

“Repubblica Dominicana Volevo tanto conoscerti, che bella sorpresa conoscerti finalmente“, ha postato Aitana, accompagnato da foto e video presumibilmente realizzati da Sebastian Yatra. In essi, è apprezzato La felicità del cantante in questa fuga romanticacosì come le tante attività che ha svolto e gli amici che ha incontrato durante il suo viaggio attraverso la Repubblica Dominicana.

Aitana descrive in dettaglio come è stata la sua fuga romantica con Sebastián Yatra: “Che bella sorpresa”. Instagram.

“Sono salito su una piccola montagna e c’era una vista. Ho bevuto molta acqua di cocco sulla spiaggia. Ho fatto nuove amicizie. Ho provato la birra Three Anchors, originaria di Cabrera. Tramonti a Playa Grande. Empanadas a La Casona, la migliore . Io, in posa per una foto.” Ho comprato dei dolci a La Dulcería. E anch’io, su una piccola barca, vado a vedere i dintorni di Rio San Juan, “ Queste sono alcune delle cose che Aitana ha fatto con la cantante colombiana mentre viveva su quest’isola caraibica.

Magli mancavano i seguaci della coppia All’interno di questo repertorio audiovisivo, alcune foto o video compaiono insieme in una situazione affettuosa. “L’unica cosa che manca è una foto con Sebastian! Lo stesso posto!1 utente condiviso.