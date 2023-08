Grupo 5 avrà il suo film: Tondero conferma il progetto e ci racconta cosa sarà

Miguel Valladares, Il direttore generale della casa di produzione nazionale, Tondero, ha annunciato l’uscita del film in data Squadra 5 Per la gioia di tutti i seguaci del gruppo cumbia peruviano.

Come parte della celebrazione di 15 prodotti. Valladares ebbe il compito di dire che tra pochi giorni sarebbero iniziate le registrazioni del romanzo da parte di una delle più importanti orchestre di cumbia del Perù.

Grazie al grande successo del gruppo e alla grande accoglienza che ha ricevuto nel suo cinquantesimo anniversario, facendo tre date di successo allo stadio San Marcos, la società di produzione. tondero È un film sulla storia del “Gruppo d’oro del Perù”.

Miguel Valladares Ha detto che il film toccherà principalmente la storia della band e il suo percorso artistico. Dalla sua fondazione da parte di Elmer Yaipén con i suoi fratelli che hanno formato il Gruppo 5.

“Faremo un film sulla storia del Gruppo E. Come è stato concepito e tutta questa lotta costante che li ha visti riempire tre stadi nazionali di recente”, ha detto alle telecamere di América Espectáculos.

Il quinto gruppo avrà il suo film: Tondero conferma il progetto e racconta quello che sarà.

Come ricorderete, il gruppo aveva già un film chiamato “motore e causa Diretto da Enrique Chimoy, uscito nel 2010, poiché a quel tempo i membri del gruppo lavoravano al suddetto nastro. Spiccano John Kelvin e Lucho Cuellar così come i proprietari Andy e Chico Yapin. Ma si sono distinti anche attori come Fernando Armas e il compianto Carlos Cano.

Allo stesso modo, Michelle Alexander ha anche presentato una miniserie del Grupo 5 chiamata Puro Corazón nel 2010 sul segnale di América TV.

Elmer e Victor Yeppen Hanno fondato il Grupo 5 il 31 gennaio 1973, prima del boom delle band latinoamericane. Al progetto si sono uniti gli altri suoi fratelli: Jorge, Walter e Javier Yaipén, per un totale di cinque membri.

Da qui il suo nome, anche perché Victor Yaiben ha fatto notare che esistono già diversi gruppi all’estero chiamati Gruppo 1 dal Messico, Gruppo 2 dal Venezuela e Gruppo 3 dall’Argentina.

All’inizio cantavano ballate romantiche, ma dopo l’avvento di Armonia 10 e Agua Marina hanno iniziato a cantare cumbias, e hanno avuto un grande successo. Nel 1994, i Grupo 5 iniziarono ad espandere la loro musica in altri angoli del Sud America, dove le loro canzoni Pagarás, Tormenta, Sueño Contigo e Amigo suonavano più forte. Un anno dopo, i due figli di Elmer Yapin, Elmer Jr. e Andy, si unirono al gruppo.

Lui ‘Faraone CumbiaCome era noto Elmer Yabin Morì dopo un incidente stradale il 9 novembre 1999, mentre era in viaggio da San Antonio de Chiclayo a Monsvi. Tre mesi dopo, Walter e Javier si separarono dal Gruppo 5 per formare il proprio gruppo, Fratelli Yibin.

Il “Peruvian Gold Group” è tornato al suono dello stadio con una forza ancora maggiore quando Elmer Jr. e Andy Yaiben hanno iniziato a lavorare con Estanis Mogollon, un famoso compositore che cercava voci giovani per le sue creazioni. La prima canzone che pubblicarono insieme fu Morir de amor, una canzone che i fratelli comprarono per sole 300 soles.

Altre canzoni che il pubblico ha amato sono state “Te vas”, “Adiós amor”, “Debts and pain”, “Me olvidé de tu amor”, “Pa fuera”, “Alimaña” e “Cambió mi corazón”, tra le altre. , l’evento di maggior successo per Grupo 5 è stato “Motor y Motivo”.

Nel 2015, l’ultimo figlio di Elmer Yabin, Christian, si è laureato in grande stile presso la prestigiosa Berklee University of Music negli Stati Uniti. Divenne così motivo di orgoglio familiare e presto tornò nel paese per ringraziare la sua famiglia per averlo aiutato a studiare all’estero. In questo modo il gruppo familiare ha costruito il suo successo, tuttora valido.