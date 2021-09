“Érase una voz”, la serie animata che svela i segreti di grandi personalità colombiane come Gabriel García Márquez e María Isabel Urrutia

Tratto dall’Ufficio Stampa RTVC

Per annunciare la storia più recente del nostro Paese, attraverso pezzi commoventi, il Sistema Informativo Pubblico della Colombia si è assunto il compito di ricercare alcune immagini originali del libro Eduardo Caballero e Gabriel Gracia MarquezCompositore e cantante Vallinato Alejo Duranprecedente presidente Julio Cesar Torbay AyalaGiornalista e giornalista Alberto Pedriata PachecoSono già tutti morti, e l’atleta Maria Isabel Urrutia Sono eroi C’era una volta.

Questo fa parte di una nuova serie originale che sarà disponibile sulla piattaforma RTVCPlay, che fa parte del Public Notification System. Questa produzione, in un formato animato funky, è un compendio di storie che ricostruiscono i fatti documentati, attraverso le voci dei loro protagonisti, sulla base dell’indagine e dell’uso del file audio Signal Memory.

Ogni storia ha una voce e un filo narrativo che rivela l’intelligenza, la forza, i desideri, le intenzioni e i sentimenti dei sei personaggi, in episodi della loro vita, estranei a chi li ha segnati e che mostra il loro lato più umano. Conoscere i comportamenti e i costumi del popolo colombiano, tipici della metà del XX secolo.

Per i capitoli, ciascuno della durata di cinque minuti, sono state selezionate porzioni di interviste e discorsi recuperati da un ampio catalogo di memorie di segnale e altri media, come la popolare stazione HJCK. Il risultato: storie aneddotiche e divertenti come l’intervista alla first lady in TV, Gloria Valencia de Castano per lo scrittore Eduardo Caballero Calderon o quello Arturo Camacho Ramirez un Gabriel Gracia Marquez.

Il primo si svolge nel 1956 e in esso Caballero Calderon racconta i suoi viaggi in Europa e racconta, come un aneddoto, che tra i pochi documenti esistenti in Spagna sulla Colombia, c’era la notizia che un monaco della tribù dei cappuccini, presumibilmente, aveva stato mangiato dagli indigeni nella giungla colombiana. Gabo è successo nel 1954 nel programma qual è il tuo Hoppy? alla radio culturale, dove il nobile ha notato che la sua grande distrazione riguarda gli incubi e il mondo dei sogni.

Anche se, in questi sei capitoli, l’animazione non ricrea letteralmente le narrazioni fatte nelle parti selezionate, poiché è responsabile della creazione del mondo animato di questi racconti, se può trasportare gli utenti in mondi fantastici che ricreano il lato umano curioso o divertente per ogni personaggio.

La serie, ora disponibile su www.rtvcplay.co Reso possibile dal lavoro di squadra di un gruppo di animatori professionisti, animatori ed esperti del suono, già da quattro mesi al lavoro su una seconda stagione che porta gli eroi al Efrain El Ziba Forero Già ricordato Jaime Garzon e Fanny Topolino, tra l’altro.

La piattaforma è suddivisa in sezioni: tra lungometraggi e documentari troverai serie, film e cortometraggi nazionali e internazionali. Made in Colombia è un francobollo dedicato al cinema colombiano, dove puoi guardare film gratuiti come Dog Eat Dog, The Ambassador of India, The Millionaire Taxi Driver, Chocó, La Vendedora de Rosas, La Historia del Baúl Rosado e Rodrigo D: No Future , tra gli altri, molte altre cose.

Inoltre, in ogni film troverai contenuti aggiuntivi come interviste a personaggi, registi o attori che hanno fatto parte di queste produzioni e hanno raccontato alcuni aneddoti o esperienze legate alla registrazione.

