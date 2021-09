Un avvocato si traveste da personaggio terrificante e finisce per essere arrestato dalla polizia

Anche se mancano ancora diverse settimane al suo arrivo HalloweenIl periodo più spaventoso dell’anno, ci sono molti che amano i film di paura e cercano qualsiasi scusa per farlo Vesti come alcuni dei tuoi personaggi preferiti. Tuttavia, questa non è sempre una buona idea, come abbiamo visto negli Stati Uniti.

Questo lunedì, 13 settembre, La tempesta tropicale Nicholas è approdata Nello stato americano del Texas, costringendo alla sospensione di molte attività della vita quotidiana, compresi i processi. Così un avvocato di nome Mark Metzger decide di prendersi una vacanza e fare una passeggiata sulla spiaggia, ma travestito da personaggio di l’orrore.

Proprio quando pensi di aver visto tutto, qualcuno ti passa davanti a Galveston Beach vestito da Michael Myers ad Halloween prima della tempesta tropicale Nicholas 🤦🏼‍♀️ pic.twitter.com/tiztJb4fNc – Mycah Hatfield (@MycahABC13) 13 settembre 2021

Avvocato Vestito come Michael Myers Sul Film Il raccapricciante “Halloween”, con una maschera bianca, una tuta e un coltello apparentemente insanguinato, ma di plastica. Le reazioni non sono durate a lungo: le persone che lo hanno visto hanno iniziato a chiamare la polizia, che si è precipitata in spiaggia per arrestare l’avvocato.

Arrestato per il caos

Come se fosse un film, i clienti hanno chiesto all’avvocato di inginocchiarsi sulla sabbia e di posare il coltello. dopo, dopo Hanno iniziato ad ammanettarlo Hanno verificato che fosse una mimetica e un coltello di plastica, ma questo non gli ha impedito di denunciare l’ordine pubblico prima di rilasciarlo.

Conosci l’avvocato sulla rete TV ABC13 che stava solo cercando “un po’ di positività in questo incubo”, ma non ha trovato la stessa idea in altre persone: “Non credo che lo apprezzino così tanto. Penso che ci sia Alcune persone non hanno il senso dell’umorismo Oppure, sai, non puoi soddisfarli tutti.”

Mark Matzger afferma di sentirsi “Come in un film di Scooby-Doo, dopo che mi hanno legato le mani e mi hanno tolto la maschera.” Inoltre, aggiunge, “l’avrei fatta franca se non fosse stato per questi intrusi, sai? Hanno incontrato l’avvocato sulla spiaggia.