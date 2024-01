Questi sono tutti i vantaggi assicurativi del sistema EsSalud.

Con criteri di contributo mensile, l'assicurazione copre tutto, dai servizi di prevenzione al sostegno finanziario. (Andino)

Lui L'assicurazione sanitaria sociale in Perù Si distingue come una pietra angolare del sistema sanitario basato su abbonamento per i peruviani.

Questa assicurazione si rivolge a coloro che soddisfano criteri specifici, come i contributi mensili, e copre un'ampia gamma di servizi, dalla prevenzione ai benefici. Economico e sociale. In questa nota, esploreremo in dettaglio i cinque tipi di copertura che offrono.

La tutela si estende alle prestazioni sociali come l'assistenza nella fase postpartum e nella gravidanza. (Andino)

Per coloro che lavorano come dipendenti o sono pensionati,… +Assicurazione Fornisce una copertura completa. Dopo tre mesi di contributi (escluse le emergenze), questa assicurazione fornisce protezione contro vaccinazioni, cure mediche, ricoveri ospedalieri, farmaci, protesi e servizi di riabilitazione.

Inoltre, prevede benefici economici per varie situazioni, come l'invalidità temporanea e la maternità.

L’ambito di questa copertura copre non solo le emergenze, ma anche la gravidanza e l’assistenza postpartum. Assistenza medica ambulatoriale, vaccinazioni e Accesso ai farmaci essenziali Tra i vantaggi offerti. Allo stesso modo, la copertura si estende alle prestazioni sociali come l’assistenza neonatale.

Progettato per privati, liberi professionisti e +Salute Si va dalle cure ambulatoriali alle emergenze mediche. Comprende servizi odontoiatrici, interventi chirurgici ambulatoriali o ospedalieri e l’accesso ai farmaci essenziali.

Inoltre, offre vantaggi come il programma Home Assistance (PADOMI), il servizio online e l'assistenza per il trasporto di emergenza.

Questa assicurazione offre flessibilità per coloro che cercano una copertura indipendente. Con cure mediche ambulatoriali che comprendono consultazioni in tutte le specialità, Esami clinici e cure odontoiatricheSALUD+ è un'opzione interessante per coloro che desiderano personalizzare la propria copertura sanitaria.

cure ospedaliere, Interventi esterni Oppure, nel caso delle cure stazionarie, rientrano nell'ambito delle prestazioni anche le cure d'urgenza.

Copertura dalle cure ambulatoriali alle emergenze con prestazioni come PADOMI e assistenza trasporti urgenti. (Andino)

Tuttavia, è necessario tenere conto delle eccezioni e dei periodi di attesa +Salute. Ad esempio, il trattamento per l'HIV e le malattie correlate prevede un periodo di attesa per i contributi di 24 mesi consecutivi.

Inoltre, non sono coperte le malattie preesistenti e le procedure non correlate al recupero o alla riabilitazione.

L’importanza di comprendere queste eccezioni risiede nella necessità di pianificazione e di un processo decisionale informato da parte degli assicurati. I periodi di attesa per varie condizioni mediche evidenziano l'importanza di a Adesione anticipata Continua a garantire una copertura completa.

È appositamente progettato per i lavoratori esposti a rischi professionali + Protezione Fornisce consulenze in materia di medicina del lavoro, assistenza medica completa e sostegno nella riabilitazione e nell'adattamento al lavoro. Inoltre, comprende la fornitura di protesi e ortopedia necessarie per il recupero.

L'approccio preventivo di PROTECTION+ è evidente nella fornitura di consulenza in materia di salute sul lavoro.

Lavoratori e datori di lavoro possono accedere a servizi che aiutano a prevenire i rischi professionali e a garantire un ambiente sicuro. Lavoro sicuro.

assistenza medica completa, Riabilitazione L’adattamento al lavoro fornisce una rete di sicurezza per coloro che intraprendono lavori rischiosi.

Con benefici che vanno dall’assistenza medica al sostegno economico e sociale per i lavoratori agricoli e le loro famiglie. (Andino)

Per i lavoratori delle attività agricole e degli incubatoi Assicurazione agricola EsSalud Fornisce una copertura completa, dalle cure mediche ai benefici economici e sociali. Comprende anche prestazioni di assistenza sociale e di valorizzazione sociale, a sostegno della salute e della tutela del lavoratore e della sua famiglia.

La specificità di questa copertura dimostra la comprensione delle esigenze specifiche dei lavoratori agricoli.

da cure mediche Durante la gravidanza, per ottenere prestazioni economiche in caso di perdita di reddito dovuta a invalidità temporanea, questa assicurazione è adattata alle sfide specifiche delle donne addette alle attività agricole.

Concentrarsi sugli incidenti personali e + Vita L’indennizzo è previsto in caso di morte o invalidità a seguito di infortuni. Con premi mensili, questa assicurazione garantisce una copertura fino a S $ 75.000,00 in caso di morte, insieme a ulteriori benefici per il lutto e la sepoltura.

La natura inaspettata degli incidenti evidenzia l’importanza di LIFE+. Il risarcimento prevede Sostegno finanziario cruciale nei momenti difficiliGarantire che i beneficiari designati ricevano il sostegno necessario. La flessibilità nell'assegnazione dei beneficiari fornisce ulteriore personalizzazione e controllo.

L'assicurazione offre opzioni di personalizzazione e protezione finanziaria in caso di incidente. (Andino)

È importante capire che inizia la copertura assicurativa Con acconto o contributoSuccessivamente, tutte le cure mediche dovrebbero essere completamente coperte per tre mesi. Tuttavia, le emergenze occasionali possono essere gestite a partire dal primo giorno lavorativo successivo al primo pagamento.

Sebbene l’assistenza sanitaria sia essenziale, anche la pianificazione finanziaria svolge un ruolo cruciale nella gestione dell’assicurazione sanitaria. L’identificazione accurata dei beneficiari e la comprensione dei periodi di attesa sono considerazioni fondamentali per garantire una copertura efficace.

In caso di cambio di lavoro, EsSalud Garantisce una transizione graduale, garantendo che il nuovo piano entri in vigore alla scadenza del piano precedente. Ciò garantisce la continuità della copertura, garantendo cure mediche tempestive.