Boris Eisweer attacca la sua amica Tamara Falco

Dichiarazioni controverse di Tamara Falco al Congresso Mondiale delle Famiglie in Messico Continuano a suscitare molte polemiche sia sui social che in vari programmi TV del nostro Paese. Ci sono molti volti noti come Jorge Javier Vázquez che non hanno esitato a fare accuse pubbliche contro la carriera di Griñón dopo che la figlia di Isabel Preysler ha affermato di vivere un momento “complicato” a causa dei diversi generi che esistono nella società.

Ora è una delle sue amiche più care che non esita a risponderle. Si tratta di Boris Izaguirre, che nella sua rubrica su “El País” ha criticato le parole di Tamara Falco e ha anche osato darle qualche consiglio. “In una sorta di sforzo congiunto, siamo riusciti ad allontanare Tamara dal truffatore Íñigo Onieva, cosa che ha ammesso a Madrid e nella sua controversa partecipazione al vertice messicano. Ora dobbiamo ripetere gli sforzi per tenerla lontana da quell’odiosa ideologia che la circonda”, dice il venezuelano.

La scrivente afferma che agli organizzatori della suddetta manifestazione non interessa l’accusa di “anti-gay” del collaboratore di “El Hormiguero”. “Nonostante la sua smentita, questo discorso.” “Sono interessati alla sua popolarità, ai suoi vestiti alla moda, a quelle polveri minerali extraterrestri sulle sue guance e, soprattutto, alla sua fede cattolica professata. Non è nel mio stile predicare, ma se devo dirgli cosa penso, lo farei suggerisco di stare lontano dalle cattive compagnie e magari di scusarsi francamente”. Boris Eisweer conclude dicendo alla manifestazione che “si può essere cattolico senza diventare estremista”.

Tamara Falco si difende

La figlia di Isabel Pressler afferma che le sue parole in Messico sono state prese “fuori contesto” e che si trova in una situazione “veramente difficile”. “Non io… penso che se l’avessi visto così, l’avrei letto e avrei potuto estrarlo dal contesto. Ma sì, se hai visto il video che ho postato sul mio Instagram, non c’entra nulla. Per ora hanno deciso di usare quelle parole contro di me. Mi scuso. Se ho offeso qualche gruppo. Vi invito a guardare il video”, ha detto durante la sua ultima apparizione su “El Hormiguero”.