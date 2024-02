I premi non contano. Siamo abituati al fatto che gli attori e le attrici di Hollywood vengano sminuiti ogni volta che non ricevono nomination durante la stagione dei premi. Il caso recente più famoso è quello di Margot Robbie agli Oscar, Ma non c’è dubbio che rappresenti delle porte aperte per molti e una seconda vita per i film.

Britannico Carey Mulligan, nominata al Golden Statue Award come migliore attrice protagonista, Ha voluto approfondire questo aspetto specificatamente in un'intervista rilasciata a volte, Dove Si è aperto alla verità più inquietante Dietro questi eventi cinematografici.

Mulligan lo ha ammesso Una nomination all’Oscar “è la cosa più bella che ti possa capitare, perché appartiene ai tuoi coetanei”. Nel corso della sua carriera, l'attrice è stata nominata per premi come BAFTA, Critics' Choice Awards, European Film Awards, Golden Globe e Academy Awards, tra molti altri, quindi sa molto bene di cosa sta parlando.

La sua partecipazione agli Academy Awards 2024 segna la sua terza nomination agli Hollywood Academy Awards da allora in poi formazione scolastica (2009) e Giovane donna promettente (2021), che gli ha fatto ammettere quello che pochi a Hollywood oserebbero fare di fronte alla falsa modestia. “La maggior parte degli attori che incontro dicono che i premi non contano e che conta solo il lavoro. Mentono al 100%”. Mulligan disse scherzando.

In InsegnanteInterpretato da un'attrice britannica Felicia MontealegreAttrice e moglie cilena-costaricana Leonard Bernstein Nel film biografico di Netflix, è posto sotto la guida di Bradley Cooper, regista ed eroe di questo film nominato a 7 Oscar.







Nello stesso anno, la Mulligan ha ricevuto elogi dal pubblico anche per il suo piccolo ruolo nel film Bruciasale, La sua seconda collaborazione con Emerald Vinyl Dopo Giovane donna promettente, Dove sembrava irriconoscibile. Un film in cui ha lavorato con artisti del calibro di Jacob Elordi, Barry Keoghan e Rosamund Pike, che Assenza di nomination per gli Oscar 2024 Ha attirato anche l'attenzione del pubblico.

