Ritorno di personaggi amati

Il prossimo 26 febbraio The Walking Dead: Coloro che vivono atterrerà su AMC+ Spagna Per riportare in vita due dei personaggi più amati della serie, Rick e Michonne. Questa è la sesta presentazione di morti che camminanoChe ha ricevuto grandi elogi in questi mesi alla sua uscita Daryl Dixon E Zona morta.

I critici sono divisi sull'imminente première del nuovo spin-off morti che camminano. Alcuni media come IGN o Total Film sottolineano le grandi prestazioni di Andrew Lincoln e Danai Gurira nel loro ritorno nella serie, così come l'emozionante storia d'amore nella trama, mentre molti altri condannano l'esaurimento.

È la serie più costosa di questo universo Fino a 13,7 milioni di dollari per episodiocome riportato di recente Lo schermo urlaquindi questo adattamento della serie The Walking Dead sulla rete AMC ha suscitato grande interesse.

Recensioni di “The Walking Dead: Le persone che vivono”

“The Walking Dead: Coloro che vivono Lui è Una storia d'amore onesta e dura Ciò contrappone la testardaggine di Rick a quella di Michonne in una battaglia per porre fine a una delle poche cose di speranza rimaste nell'intera saga.

“Andrew Lincoln e Danai Gurira non sono mai stati così belli cosa c'è dentro The Walking Dead: Coloro che vivonoche combina un dramma personale intenso e intimo con sequenze d'azione davvero elettrizzanti.

“The Walking Dead: una persona che vive: In Un universo che sembra ancora saturo di contenutianche un sequel incentrato sulla coppia più popolare del franchise ha il potenziale per deludere […] Dopo narrazioni di successo e mondi consolidati Zona morta E Daryl Dixon“Sembra meno necessario.”

“Anche se sei passato di lì Una nuova interessante porta narrativa, ci sarà sempre un elicottero CGI dall'aspetto sciocco Che appare all’orizzonte per creare infine un caos vuoto.

“The Walking Dead: una persona che vive Tuttavia non è buono come la serie originale È ancora emozionante vedere Andrew Lincoln e Danai Gurira“.

Vuoi essere informato sulle ultime novità su film e serie? Registrati per ricevere le nostre ultime novità.