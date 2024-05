Serie A: Monza-Lazio, data 35

Una serie

Calcio – Italia – Serie A



Di: Fabbrica dei dati

1 maggio 2024, 00:30



Sabato prossimo, 4 maggio, a partire dalle ore 11.00, Italia – Lazio farà visita al Monza, allo Stadio Briandio, per la 35esima giornata della Serie A 2023-2024.

La squadra ospite spera in una prestazione migliore come quella della scorsa giornata e in altri tre punti. Da parte sua, i padroni di casa dello scontro hanno pareggiato la partita precedente e cercheranno la vittoria in casa.

Il Monza pareggia 1-1 contro il Lecce. Hanno un record irregolare con 3 sconfitte e 1 pareggio nelle ultime 4 partite con 8 gol segnati. In quelle partite ha segnato 4 gol contro gli avversari.

La Lazio ha vinto battendo l'Hellas Verona 1-0. Ha completato i turni precedenti con risultati contrastanti: ha vinto 3 e perso 1. È riuscito a festeggiare 7 gol e i suoi rivali sono riusciti a battere il suo obiettivo due volte.

Nelle ultime partite giocate, la squadra ospite vincitrice risulterà aver vinto 2 partite e complessivamente 1 pareggio. L'ultima partita in questa competizione risale al 23 settembre in Italia – Serie A 2023-2024, terminata con un pareggio per 1-1.

La squadra locale è undicesima con 44 punti (11 PG – 11 PE – 12 PP), mentre gli ospiti sono settimi in classifica con 55 punti (17 PG – 4 PE – 13 PP).

Le prossime partite del Monza sono in Italia – Serie A 2023-2024

Data 36: vs Fiorentina: data e ora da confermare Data 37: vs Frosinone: data e ora da confermare

Le prossime partite della Lazio sono in Italia – Serie A 2023-2024

Data 36: vs Empoli: data e ora da confermare Data 37: vs Inter: data e ora da confermare Data 38: vs Sassuolo: data e ora da confermare READ Sei Nazioni: l'Inghilterra ha battuto l'Italia 33-0

Tabella Monza e Lazio, a seconda del Paese

Argentina: 13:00 Colombia e Perù: 11:00 El Salvador, Messico (Messico) e Nicaragua: 10:00 Venezuela e Cile (Santiago): 12:00