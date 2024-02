Prince Royce supera la timidezza con il suo personalissimo album 'Lost Call'

Sono successe molte cose nella vita di Prince Royce dal suo ultimo album in studio. Personalità alternativa (2020). Dopo che la pandemia ha ostacolato i suoi piani promozionali e di tournée per questo album, la star della bachata ha divorziato dalla moglie nel 2022 dopo 12 anni di relazione. Ora, l'artista presenta probabilmente il suo lavoro più personale fino ad oggi Chiamata persail loro settimo album in studio, è stato pubblicato venerdì (16 febbraio) sotto la Sony Music Latin/Smiling Prince Music.

“Credo che sia molto personale a livello formativo; “Ho provato a non pensare troppo, a divertirmi e ad aggiungere carattere”, ha detto la star della bachata. Bacheca spagnola In un'intervista a New York, ha ammesso che la cosa più difficile non è stata mettere nero su bianco i suoi sentimenti, ma piuttosto decidere di renderli pubblici e condividerli con i suoi fan.

“Sono una persona un po' timida, non mi piace che la gente sappia che sto soffrendo, che sto piangendo. Mi piace dipingere tutto ciò che è bello fuori, per non essere bugiardo, ma no uno vuole sembrare debole”, spiegò. “Ma sai una cosa? Penso che la musica sia un mezzo […] Di sollievo. La cosa bella della musica è che il pubblico alla fine non sa se si tratta di fiction o saggistica. Può essere un po' di verità, un po' di bugia, una combinazione di molte cose. “Penso che questo mi dia l'opportunità di sfogarmi e parlare in un modo o nell'altro.”

Con 23 tracce (22 canzoni e una “skit”) principalmente bachata, ma anche fusion con uptempo/disco, messicano regionale, merengue, urbano e altro ancora, Chiamata persa – Prodotto principalmente da Royce e Delsley “Dice” Lora – “una celebrazione del superamento degli ostacoli, soprattutto in amore, [que] “Rappresenta la fine di un capitolo della vita così come l'accettazione di un nuovo inizio”, descrive la dichiarazione.

Oltre a ciò, è un meraviglioso ottovolante di emozioni: è straziante in “Paper” e “Cold in Hell”, che affrontano rispettivamente il dolore di separarsi e di lasciare qualcuno che ami; Divertente in “Los Lambones” e pieno di speranza in “La vita ti rende forte”. Comprende una lunga ed eclettica lista di collaboratori: ci sono star latine affermate ed emergenti come Nicky Jam, Jay Wheeler (“Si te Consulten…”) e María Becerra (“I Hope You Are”, con uno straordinario campione di “I Just Died in Your Arms”) Tonight” è di Cutting Crew e Gabito Ballesteros (“Cosas de la peda”). Ma ce ne sono anche altri meno prevedibili, come il rapper newyorkese A Boogie wit da Hood (“Boogie Chata “) e il dominicano Ala Jaza (“Sufro”) e Luis Miguel del Amargue (“Anesthesiada”).

“Penso che il concetto generale dell'album sia l'aspetto della comunicazione”, afferma Royce, spiegando perché ha scelto il titolo. Chiamata persa. “Se ricevi la chiamata, [con] Questa decisione potrebbe far succedere qualcosa. Se non lo prendi. Se dici qualcosa; Se non lo dici tu. Se scrivi mentre sei ubriaco; Se non lo mandi.”

Durante l'intervista con Bacheca spagnola, registrato a New York per Notizie sui cartelloni pubblicitari, Royce ha parlato in modo approfondito dell'album, apprendendolo negli ultimi anni e, un po' sul serio e un po' per scherzo, del ruolo giocato dall'alcol, ha anche cantato per noi.