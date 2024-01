Dungeons 4 – Deluxe Edition arriverà su PS5 in forma fisica

Dungeons 4 – Deluxe Edition promette dungeon più grandi, nuovi nemici e maggiore cooperazione

La versione più completa di Dungeons 4 arriverà su PS5 tra un paio di mesi

Nel panorama dei videogiochi strategici, Dungeons 4 – Edizione Deluxe Prepararsi per partire fisico Su PlayStation 5. Questa edizione premium arriverà con le qualità distintive e le meccaniche di gioco che hanno definito il franchise e con un set davvero entusiasmante di Caratteristiche aggiuntive Tra questi c'è l'artbook digitale o OST del gioco.

Tutto ciò che Dungeons 4 ha da offrire

Dungeon 4 Il concetto è quello di creare e gestire un dungeon in cui l'efficienza e l'ospitalità verso i suoi abitanti sono fondamentali per padroneggiare il gioco Il male più grande. La strategia è combinata con elementi di umorismo, spingendo i giocatori ad espandere la propria influenza sul territorio e a cambiare gli equilibri di potere.

La capacità di espandere Evillands è stata notevolmente aumentata, con la possibilità di espandere i dungeon Fino a quattro volte più grande rispetto alle versioni precedenti. Allo stesso modo, controllare le creature e le loro azioni all’esterno è essenziale per trasformare il mondo scorci naturali In campi oscuri. A parte le solite forze benevole, i giocatori dovranno affrontare la resistenza di altri nemici come… Nani testardi Le sue fortificazioni sono sotterranee.

Dungeon 4 lui ha Ampia campagna E diverse modalità di schermaglia, progettate per mettere alla prova l'abilità strategica. La narrazione, supportata dalla voce narrante inglese familiare ai fan della serie, rimane un elemento di spicco dell'esperienza di gioco.

Il titolo contiene anche a Modalità cooperativa per due giocatoriche consente agli utenti di collaborare alla gestione dei dungeon e portare l'esperienza di gioco a un livello condiviso.

Disponibilità e prenotazione dell'Edizione Deluxe di Dungeons 4

IL Edizione deluxe Dungeons 4 si presenta come un'importante aggiunta per chi è interessato ai giochi di strategia e gestionali al di fuori di Xbox Game Pass. In effetti, il Edizione Deluxe per PlayStation 5 Oltre al gioco, conterrà la colonna sonora originale, un artbook digitale, la skin Dungeons 3 Legacy Evil Hand e la mappa rimasterizzata di Dungeons 3 The Storming of Dollaran.

I preordini sono ora disponibili presso i principali negozi di videogiochi, consentendo ai giocatori di assicurarsi la propria copia prima della data di rilascio ufficiale, situata all'indirizzo 21 marzo 2024.