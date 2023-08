Marcelo Tinelli ha affrontato le voci di una riconciliazione con Paula Robles: ‘Lei è divina’

Marcelo Tinelli ha affrontato le voci di una riconciliazione con Paula Robles (Video: L, America)

Buone vibrazioni tra Marcello Tinelli E Paola Robles14 anni dopo il loro divorzio, niente di nuovo. autista Mostra corrispondenza e madre di due dei suoi figli, Francisco E JuanitaHanno firmato i documenti per il divorzio nel 2009 dopo un decennio e mezzo come coppia sposata. E sebbene abbiano evitato per molto tempo di stare insieme nei luoghi pubblici, negli ultimi tempi sono state frequenti le occasioni in cui si possono vedere condividere momenti felici con la famiglia.

Fatto sta che lunedì Tinelli ha deciso di postare un video sul suo account Instagram, che ha portato a voci di una riconciliazione. In esso, lo si vede esercitarsi per una corsa mattutina, accompagnato dalla sua ex moglie, che gli ha prestato la bicicletta. Stranamente, ha accompagnato il post con un messaggio che diceva: “Un’esperienza unica e sorprendente. Siamo riusciti a coprire una distanza di 11 chilometri. Grazie per tutto Bao, per quell’energia e quell’amore ineguagliabili, per avermi dato questi due meravigliosi bambini e per essere riuscito a farmi sentire di nuovo così. ti amerò per sempre“.

Anche le cose vanno bene, approfitta di Gala PhotosDanza 2023 tenutasi all’Ippodromo di Palermo, Britto Angelo Ho deciso di intervistare Marcelo dal vivo per Essi Gli ha chiesto direttamente della sua relazione con Robles. Dopo aver chiarito di non voler essere associati a nessuno dei nuovi partecipanti al reality, che andrà in onda il 28 agosto, Tinelli ha spiegato:Non voglio iniziare da solo e mi stanno già cercando come partner. Non voglio etichette. Sono andato a fare jogging con Paula e dicono già che sono con lei“.

Marcelo Tinelli e Paula Robles fanno colazione insieme (Instagram)

A quel tempo, il giornalista ha notato che era sorprendente che stessero molto insieme, che partecipassero a comizi e che ora escano anche per allenarsi. “Non si può fare? Siamo genitori presenti. Correvo alle 6 del mattino e con il telefono mi registravo. Marcello si è difeso.

Ha ricordato che questa era una vecchia abitudine di coppia: “Abbiamo incontrato Paula e nel 1996 abbiamo iniziato a vivere davvero insieme. Correvamo insieme. Facevamo tutti lo stesso viaggio. La Flaca un giorno mi disse: ‘Non vuoi fallo e vado in bici con te’?” La proposta mi è sembrata strana, ma ho pensato che fosse bellissima da parte sua ed è amore divino e puro. E io dico: “Sì, dai, Flaka”.

Cosa hai fatto dopo aver corso? “Alle sei del mattino mi ha detto: ‘Facciamo colazione’. ‘Dove facciamo colazione?’ ‘Al Tabac’. Siamo entrati, non lo era. Jacopo Winograd Ma io ero Gustavo Sofovich In Zoom in, grida. Volevo baciarlo e lui ha detto di no perché puzza così mi ha messo il pugno addosso. Paula mi ha chiesto chi sono. Siamo rimasti lì per un caffè, abbiamo fatto delle foto con i camerieri e poi ho continuato a correre a casa. Mi sono cambiato e sono andato in palestra, poi sono andato in palestra. Ora è stato creato un gruppo di corride per il prossimo gruppo a cui ci uniamo Juanita, Bao e io Andrea Burstein E Francesca FiumeTinelli ha detto.

Quindi, quando de Brito ha chiesto se Robles fosse solo, Driver ha lasciato intendere che potrebbero essere imparentati. “Non gliel’ho mai chiesto. Non glielo chiedo e lei non mi chiede cosa sto combinando. Ecco, Sono andata a una festa di compleanno dove c’era un ballerino che mi somigliava, non so se fosse un amico, ma usciva con qualcuno. Fa molti scambi con tedeschi e francesi. E sebbene abbia ribadito di essere solo, ha sottolineato la situazione emotiva del suo ex: “Non è una cosa che mi interessa sapere”.

