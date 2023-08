Fawcett Farm, la casa più ambiziosa di Frank Lloyd Wright negli Stati Uniti

se dico Frank Lloyd Wright, dico “casa della cascata”. Ma questo non basta, perché l’architetto americano ha progettato più di 1.000 opere. uno di loro, Fawcett Farm, è tornato in prima pagina perché è appena stato messo in vendita. Chi vuole ottenerlo dovrà pagare un importo di 4,25 milioni di dollari.

Il Fawcett Ranch è la casa che Wright ha immaginato per la star del football americano Buck Fawcett e sua moglie. Questa casa padronale si trova in un ranch a Los Baños, in California, Fu completato due anni dopo la morte dell’ingegnere, nel 1959. Furono gli stessi Fawcett a terminare i lavori sulla base dei piani originali. Il buono stato di conservazione in cui si presenta attualmente si deve in gran parte all’architetto Eric Lloyd Wright, pronipote di Frank.

Il tetto a sbalzo è uno degli elementi più iconici della fattoria Fawcett.

La casa è di circa 370 m2Appartiene a tipo americanotermine coniato dallo stesso architetto per indicare un tipo di abitazione Bella, economica e veramente americana. Anche se The Fawcett Farm, con sette camere da letto e sei bagni, sarebbe più una versione “premium”…

Con un festival di geometria, pareti di vetro incorniciate in legno e sculture, è un edificio iconico. Gli amanti dell’architettura ci sbavano sopra piano apertoArmadi, librerie e panche in legno classici della metà del secolo, con caminetti e vista sulla campagna, offrono un’atmosfera serena di tranquillità. I giardini includono palme, passerelle in pietra, un giardino giapponese e persino uno stagno. E se guardiamo al nocciolo della questione, vedremo che la fattoria, completamente recintata e protetta con moderni sistemi di sicurezza, è completa di un’officina indipendente e di un piccolo museo.

Chi sarà fortunato a vivere qui? Chi risiederà in questi spazi, che sono la storia vivente dell’architettura? Quanto tempo ci vorrà alla Fawcett Farm per appendere il cartello “Venduto”?