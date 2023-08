Celebrity House ha battuto i record: cosa si sa della seconda edizione

La prima stagione di casa famosa È diventato un evento pubblico Grazie a tutti gli ascolti che ha raccolto nelle ultime settimane, il finale ha concluso la stagione in bellezza, portando alla possibilità di una seconda puntata. Qui vi mostriamo i numeri che ha ottenuto e vi diciamo cosa si sa su di loro.

Che numeri ha avuto la prima stagione de La Casa de los Famosos?

Secondo le informazioni pubblicate da Televisa, Durante la trasmissione di domenica 13 agosto, si sono iscritte 21 milioni di personeottenendo il miglior punteggio in uno spettacolo televisivo aperto fino ad oggi nel 2023. Mentre sulla piattaforma Vix, sono state consumate in totale cinque milioni di ore.

accanto a, Durante il voto sono stati ottenuti 133 milioni, come ricordiamo, è stato aperto per una settimanafacendo interagire il pubblico con il progetto.

Per quanto riguarda i social network, lo èIl gran finale ha raggiunto 80 milioni di persone e raggiunto 30 argomenti popolari a livello nazionale, sul social network X (ex Twitter); Più cinque direzioni di ricerca di Google.

Ci sarà una seconda stagione?

Finora, La conduttrice Cecilia Galeano, che si è occupata del pre e del post Gala, è l’unica che ha confermato che ci sarà una seconda edizione, Anche se non ci sono più dettagli a riguardo. La prossima puntata dovrebbe arrivare in TV il prossimo anno, poiché Telemundo si sta già preparando per la prossima stagione del reality show negli Stati Uniti.

Partecipanti alla prima edizione

Marie Claire Arpa Prima l’eliminazione

Sofia Rivera Torres La seconda magistratura

Verka Keyrouz La terza magistratura

Raquel Pegora Quarto Giudizio

Paolo Stanley – Eliminazione del quinto

Barbara Torre Sesto Distretto

Sedano di Quijano Settima esclusione

Jorge Lozza Ottava magistratura

Mariana Barbie Juárez – Il nono è uscito

Finalisti