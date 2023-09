Solo Leveling ha un nuovo trailer e una nuova data di uscita

Solo Leveling arriverà all’inizio del prossimo anno con l’obiettivo di diventare uno dei migliori anime del 2024

12 settembre 2023 alle 21:01

Il 2023 è un anno molto positivo per l’industria degli anime: in più un pezzo E con l’episodio storico 1071 abbiamo anche potuto goderci grandi opere come Kimetsu no Yaiba, Bleach o l’opera di prossima uscita. Arco di Shibuya Dal Jujutsu Kaisen. Tuttavia, il 2024 inizierà in grande stile con il Solo Leveling.

Dopo che è diventato Il manhwa di maggior successo di tutti i tempil’opera di Chu-Gong avrà finalmente un adattamento in cui vedremo il cacciatore più debole di tutti i tempi rinascere con poteri inimmaginabili e un obiettivo chiaro: essere il più grande predatore di tutti i tempi. La porta.

Attraverso il promo che vi abbiamo lasciato qui sopra, abbiamo potuto venire a conoscenza di questo anime Insediamento unico Arriverà esclusivamente su Crunchyroll il mese prossimo Gennaio 2024. La data di uscita esatta è ancora sconosciuta, ma sappiamo già che il prossimo anno inizierà in grande stile con questa mod che spera di essere una delle grandi sorprese del 2024.

Ti ricordiamo che lo studio è responsabile dell’anime Immagini A-1, un produttore esperto in questo genere chiamato Isekai. Da Sword Art Online Fino a Shigatsu wa Kimi no OsuLo studio sa molto bene come controllare le opere di alta qualità, quindi speriamo di vedere un anime al livello del suo lavoro originale.

