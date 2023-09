Foto dagli spettacoli, dietro le quinte e altro ancora – Billboard

Gli MTV Video Music Awards 2023 hanno preso il sopravvento al Prudential Center martedì (12 settembre) a Newark, nel New Jersey, in una cerimonia in cui i latinoamericani sono stati al centro della scena.

Shakira ha portato a casa il Video Vanguard Award, uno dei più alti riconoscimenti assegnati ai VMA, e ha dato una delle esibizioni più elettrizzanti della serata. Successivamente ha condiviso il premio per la migliore collaborazione per “TQG” con il collega colombiano Karol G, che ha anche illuminato il palco con un numero energico.

Inoltre, Anita ha vinto il premio per la migliore musica latina per “Funk Rave” ed è rimasta colpita Favela Funk Ospitare. La star della musica messicana Beso Pluma, nominato come miglior artista esordiente, ha fatto il suo debutto ai VMA eseguendo la sua canzone di successo “Lady Gaga”.

I VMA del 2023 sono stati una grande serata per la musica, poiché la popolare boy band *NSYNC (sì, tutti, Justin Timberlake, JC Chasez, Joey Fatone, Lance Bass e Chris Kirkpatrick) si è riunita per presentare alla star globale il Best Pop Premio. Taylor Swift.

Erano lontani dalle uniche stelle in giro. Nicki Minaj è stato maestro della cerimonia e ha eseguito un medley durante l’evento, mentre Cardi B e Megan Thee Stallion hanno presentato in anteprima la loro collaborazione dal vivo “Bongos”. Inoltre, Demi Lovato ha scatenato l’inferno e Olivia Rodrigo ha trascorso il suo momento fingendo di inciampare sul palco.

Erano presenti anche Stray Kids, Diddy, Lil Wayne, Metro Boomin (e amici), così come un circolo di reali dell’hip-hop che hanno contribuito a celebrare il 50° anniversario del genere con una varietà di artisti, uno dei tanti eventi quest’anno per commemorare # HipHop50, onorando le sue radici, la sua storia e la sua influenza.

Ecco alcune delle migliori foto dei VMA, dalle esibizioni ai vincitori, agli scatti dietro le quinte, ai presentatori e altro ancora.