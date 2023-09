Il personaggio e attore di Venom Tom Hardy ha dato il nome a una nuova specie di ragno

Una spedizione in Tasmania (Australia), alla quale hanno partecipato scienziati dell’Università di Murdoch (Australia) e dell’Università Federale di Rio de Janeiro (Brasile), ha portato alla scoperta di un nuovo genere di ragni. Questa scoperta è stata resa possibile grazie alla descrizione di una nuova specie di ragno, che attualmente è l’unica specie appartenente a questo genere.

La cosa strana di questo evento sta nel nome che i ricercatori hanno dato sia al nuovo genere che alla nuova specie: il genere Venomius e la sua unica specie attuale, Venomius tomhardyi. Come la maggior parte degli spettatori potrà intuire, il nome è abbastanza simile al celebre eroe dei fumetti, Venom, e all’ultimo interprete che ha dato vita al personaggio nel cinema, Tom Hardy. un’opportunità?





Come hanno spiegato i responsabili della scoperta, hanno deciso di chiamare così la nuova specie, ispirandosi al personaggio Venom. Nello specifico, hanno notato che il nuovo ragno maschio presenta delle distintive macchie nere sull’addome, simili alla forma degli occhi (bianchi) dell’eroe Marvel. Secondo la sua pubblicazione originale sulla rivista Sistematica evolutiva“Il cognome è un nome di famiglia in riferimento all’attore inglese Edward Thomas ‘Tom’ Hardy, che interpreta Eddie Brock e il suo alter ego Venom nei film di supereroi con lo stesso nome.”





Fenomeno Tomhardi





Come hanno stabilito i ricercatori, questo genere (Venomius) appartiene alla famiglia degli Araneidae, composta da ragni che costruiscono ragnatele circolari verticali per catturare le loro prede. Sebbene simili al genere correlato Phonognatha, in quanto entrambi non hanno tubercoli sull’addome, i ragni appena descritti differiscono nel loro comportamento nel creare buchi rivestiti di seta nei rami degli alberi per ripararsi, così come nei loro diversi organi riproduttivi.





L’olotipo scoperto è conservato presso il Queen Victoria Museum and Art Gallery, Launceston, Tasmania, insieme ad altri ragni scoperti durante la spedizione. “Ciò fa parte di un’indagine a lungo termine volta a documentare la fauna di tutti i ragni australiani, che sarà di fondamentale importanza per i piani di gestione della conservazione e per la continuazione del piano decennale di tassonomia e biosistemi di Australia e Nuova Zelanda”. Lo ha spiegato Pedro Castanheira, coautore dello studio e ricercatore presso la Murdoch University di Perth.





“È davvero importante continuare a descrivere nuovi ragni per valutare l’intera biodiversità di questi predatori in Australia”, ha aggiunto la prima autrice dello studio, Julia Rossi, anche lei della Murdoch University.