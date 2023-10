Netflix segnala La Mataviejitas come un documentario di successo…

Città del Messico – Documentario su La Matavigetas, un serial killer messicano. È stato uno dei titoli messi in risalto dal servizio di streaming statunitense Netflix durante l’ultimo trimestre.

“Nostra Signora del Silenzio: il caso di Matavigititas”diretto dal messicano Maria José Cuevas, è stato uno dei tre contenuti prodotti in America Latina, di cui la società ha parlato nella sua relazione trimestrale. Gli altri due erano brasiliani Imposta S4 E Una vita troppo breve: il caso di Isabella Nardone.

“Attualmente stiamo producendo o produciamo in più di 50 paesi e lingue con l’obiettivo di deliziare il pubblico locale”, ha affermato la società nel suo rapporto trimestrale.

L’azienda si è impegnata a fornire contenuti originali, in lingue diverse dall’inglese, come parte della sua strategia per attrarre e fidelizzare i propri abbonati, la maggior parte dei quali si trova al di fuori degli Stati Uniti.

Netflix ha chiuso il terzo trimestre con 8,76 milioni di nuovi abbonati a pagamento, il numero più alto di abbonamenti nell’ultimo anno. La società ha attualmente una base di abbonati di 247,15 milioni, il 70% dei quali al di fuori del paese in cui ha sede.

In America Latina, Netflix ha un totale di 43,65 milioni di abbonati e la società ha aggiunto 1,18 milioni di nuovi abbonati nell’ultimo trimestre, in calo rispetto agli 1,22 milioni del secondo trimestre.

Il piano base di Netflix saluterà i nuovi utenti in Messico

Netflix ha recentemente lanciato una versione basata su annunci del suo servizio in 12 mercati. In questo senso, ha affermato la società nella sua relazione trimestrale La tua priorità immediata sarà aumentare la tua iscrizione pubblicitaria.

Pertanto, lo ha annunciato a partire dalla prossima settimana Il piano Basic verrà annullato per i nuovi utenti in Messico, Brasile, Germania, Spagna, Giappone e Australia.

La misura mira a favorire l’adozione del formato con la pubblicità dell’azienda, oltre ai suoi piani standard, che presto includeranno funzionalità come i download.