Noel Gallagher dice che Liam vuole ‘riscrivere’ la storia degli Oasis: ‘L’anno scorso è stato orribile’ – Aldia

Noël Gallagher Suo fratello – e apparentemente ancora un nemico – ha attaccato ancora una volta Liam per aver tentato di…Da riscrivere“Storia del oasi.

I fratelli si sono parlati a malapena dopo l’enorme controversia che ha portato la band allo scioglimento pochi minuti prima di un concerto a Parigi nel 2009. Da allora, nonostante le milioni di voci che sono emerse nel corso degli anni, non abbiamo mai più sentito nulla della band.

Liam, inoltre, ha annunciato l’anno prossimo a Sicuramente forse il tour celebrativo del 30° anniversario.degli Oasis con Paul “Bonehead” Arthurs, che era il chitarrista della band, come unico membro originale a unirsi al tour. D’altronde è anche vero che il più giovane Gallagher ha dimostrato, in più di un’occasione, di unire ancora una volta le forze con il fratello.

Noel però non sembra essere all’altezza del compito, e non solo non vuole sapere nulla dell’incontro, ma adesso sostiene che l’ultimo anno di esistenza degli Oasis è stato “EccezionaleInfatti dice che non vuole più passare il suo tempo ad essere “infelice”.

Ora, Daily Star (via Il rock classico per eccellenza), citando Noel che afferma quanto segue: “L’ultimo round non è stato felice. L’altro ragazzo sta cercando di riscrivere la storia, dicendo che è stato grandioso. Non lo è stato.”



E continua: “L’ultimo tour degli Oasis è stato un anno terribile. Hai solo una possibilità nella vita. Perché essere infelice? Che sia nella tua vita personale o professionale, perché?”

“Stai sprecando qualcosa di prezioso.”“Per qualche motivo”, dice il cantautore.

Noel ha recentemente insistito sul fatto che suo fratello è “vigliacco“Chi non ha il coraggio di fare l’appello che porterebbe ad una reunion degli OASIS?”

“Okay, l’hai detto. Liam non mi sta chiamando… voglio dire, dovrebbe chiamarmi, perché non smette di parlarne. Pensavo che avesse qualche piano ormai.”

“Non ha bisogno di parlare con me. Non vuole parlarmi, è un codardo. Quindi devo chiedere a uno dei tuoi dipendenti, il tuo agente, di chiamarmi e dirmi: “Guarda, questo è ciò a cui stiamo pensando”. E poi ne parleremo. Anche allora è un po’ complicato”.