Netflix affronta la Disney con il progetto di creare mini parchi a tema

Netflix prevede di costruire mini parchi a tema per le sue serie e film chiamati Netflix House nel 2025 per competere con Disney.

Netflix Continua a ricercare come Diversifica la tua attività Cos’è rimasto? Molto serrato sugli abbonamenti. I nuovi piani dell’azienda consistono in: Costruisci mini-parchi a tema per le sue serie e film entro il 2025 chiamati Netflix House negli Stati Uniti, simili a quelli in Walt Disney.

Questi parchi forniranno Attività dal vivo, ristoranti e vendita di prodotti delle loro serie e film.

Josh Simon, vicepresidente dei prodotti di consumo dell’aziendaCondividi questi piani con Bloombergnonostante Non è stato chiarito quali città degli Stati Uniti sarebbero state scelte Per creare i primi due negozi. Anche se si prevede che il formato verrà esteso ad altre città del mondo.

Questa idea non è nuova a Netflix Ristorante a Los Angeles con dimostrazioni di cucina e negozi pop-up dove vendono articoli di Stranger Things a Parigi, Las Vegas e Chicago.

Anche lei lo ha fatto Negozi attivi Dove è possibile acquistare prodotti esclusivi legati al loro contenuto.

“Questo piano di apertura di negozi fisici è semplicemente la logica progressione della continua espansione delle iniziative di vendita al dettaglio di Netflix”, ha detto Simon a Variety.

Recensioni di esperti

L’idea ha ricevuto critiche da alcuni esperti, come: Rick Monarrez, capo analista dei media presso The Motley Fool, Cosa che però ha sottolineato Successo virtuale Dalla firma è ancora lì In attesa del suo viaggio negli ambienti fisici.

“Il successo nel mondo reale attraverso l’intrattenimento basato sulla posizione è… Bottino di vittoria Per il pioniere della moda. “Se Disney e NBC Universal possono gestire parchi a tema, do a Netflix buone possibilità di successo con questo progetto”, ha detto Monarrez.

Eric Deggans, critico televisivo della NPR, È stato Scettico sulle capacità della piattaforma di streaming A Competere con Disney nell’interazione fisica Con i suoi fan.

Cosa dicono gli analisti?

secondo Scherzipossiedi Netflix Recensito da 33 analisti, suddivisi in 18 acquisti, 14 prese e 1 vendita. Lui L’obiettivo di prezzo medio è di $ 454,64 con una previsione alta di $ 600 e una previsione bassa di $ 325.. L’obiettivo di prezzo medio rappresenta una variazione del 27,81% rispetto alla chiusura di martedì.

Andrew Urkowitz, analista di Jefferiesqualifica la società come Acquista con un prezzo target di $ 445.

Matthew Farrell, analista di Piper SandlerQuesto lo qualifica Mantenere il prezzo target di $ 400.

Netflix Martedì ha chiuso a 354,30 dollari. La media mobile del periodo a 200 è al di sopra delle ultime cinque candele, l’RSI è al di sopra del livello ipervenduto e le linee MACD rimangono sotto lo zero.

Il supporto a medio termine è $ 352,05. Nel frattempo, gli indicatori Ei sono per lo più ribassisti.