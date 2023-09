Horror tailandese con omaggio a John Carpenter: il film pieno di millepiedi da far venire la pelle d’oca

Inquietante inquietante Potrebbe facilmente diventare la cosa più disgustosa che abbiamo visto nell’ultima stagione del genere horror. Il lungometraggio tailandese è scritto e diretto da Shalit Kryladmongkun e Pakphum Wonginda. Ci porta al culmine dell’epidemia, in un hotel pieno di creature inquietanti Con il potere di invadere il corpo di chiunque: “Fame e Phil, due fratelli famosi su YouTube, si registrano allo Srichanphen Hotel per una quarantena imposta dallo stato di 14 giorni durante il picco della pandemia. Il gruppo di Fame e Phil include anche Leo”, ha detto un giovane tranquillo che arriva con sua sorella Lina. Il loro padre, Steve, è un americano lunatico. “Incontrano strani eventi in albergo.”

L’imperdibile film tailandese che sarà presto disponibile sia in formato digitale che fisico

Mike Berat Nitibaisalkul, Chania McIlroy, David Asavanond, Benjamin Joseph Varney e Kultera Yurdchang sono i protagonisti di questo ambizioso progetto, uscito nel 2022, che potrebbe facilmente diventare il successore spirituale di La cosa Scritto da John Carpenter, perché segue più o meno la stessa struttura: Un gruppo di persone è rinchiuso in un luogo specifico, senza la possibilità di contattare l’esterno e chiedere aiuto, e dovendo confrontarsi con una creatura Questo capovolge tutto, perché potrebbe essere chiunque. Mostri, Carpentiere e Inquietante inquietantehanno un aspetto simile ad un artropode, che aggiunge quel tocco “disgustoso”.

Inquietante inquietante Sarà presentato in anteprima il 3 ottobre di quest’anno in formato digitale negli Stati Uniti, e arriverà nei negozi lo stesso giorno anche in DVD e Blu-ray. Non ci sono conferme che sarà disponibile anche in Spagna, ma questa opzione fisica ci permette di approfondire il progetto. Naturalmente, è una proposta molto interessante che ci permetterebbe di scaldare i motori per riavviare ciò che John Carpenter avrebbe inventato.