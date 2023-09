Las Ventas Livestock Challenge: qualità del decaffeinato | cultura

La prima Disfida del Bestiame di settembre fu vinta per un pelo da Valdelan grazie al toro gufo, di 515 chilogrammi, combatté al secondo posto, che arrivò con gioia e spinse il cavallo in tre magnifiche stoccate, galoppando nelle fasce, e permettendo al suo combattente di brillare su entrambi i chiodi, ma soprattutto, a sinistra, su quel toro caricato con chiarezza, umiltà e fortezza. Altri, con meno motivo, hanno ribaltato la situazione, ma questo bell’esemplare si è accontentato di forti e meritati applausi al sorteggio.

Il toro ha brillato nei pochi momenti speciali della festa, che ha condiviso con Damian Castaño, arrivato a Madrid dopo il successo contro i tori di Dolores Aguirre all’ultima esposizione di Bilbao, e che aveva tra le mani la possibilità di rinnovare i suoi fasti e partire. Lanciato da piazza Madrid. Ne ha avuto l’opportunità, ma ha preso una decisione sbagliata, prima, e poi ha ucciso gravemente, quindi la vittoria attesa è stata abbreviata in un ritorno sul ring.

Castaño ha combattuto bene contro il toro, con una nobiltà consolidata che ha fallito nelle prime fasi sul fianco destro; Ma dopo un giro di analisi e un altro più rilassato e raccolto, il matador prese l’inganno con la mano sinistra e tracciò, cioè, lampi di qualità superiore, e piantò la forma, con gusto e compostezza, in due giri della natura che conosceva la gloria e mostrava le buone circostanze del torero che le circostanze avevano trasformato in un torero.

I colpi della mulita arrivavano fino alle linee, ma mancava la fine, e qui Castaño interruppe il compito, si avvicinò alle tavole, chiese una spada vera e senza ulteriori indugi montò la spada. Una decisione sbagliata perché al suo buon lavoro mancava la firma e l’incoronazione per spalancare le porte della vittoria. Inoltre, fu forato, e quello che avrebbe potuto essere il successo richiesto dal toro e dalla sua corrida, rimase in un percorso che raggiunse ben poco. Solo il torero decaffeinato è della qualità dichiarata.

Senza dubbio, la parte migliore del pomeriggio è stata la breve, intensa azione della stampella nella seconda – Castaño non ha potuto fare nulla nella complicatissima quinta, che lo ha fatto girare malamente al momento dell’uccisione – perché il resto era in La corrida, che si svolse sotto un acquazzone esuberante a partire dalle quattro, fu uno sfoggio di dolcezza e di calma che impedì agli altri due spadaccini di mettersi in mostra.

Paco Ramos aveva appena trionfato allo show di luglio a Valencia, ma aveva già dimostrato di non avere scopo nella massima fortuna, e lo ha dimostrato ancora una volta a Las Ventas. Ha un lavoro, si è ben sistemato in Perù, ha rubato prima i moleta strike puliti dai suoi vestiti morbidi e sbiaditi, ma i suoi affari non sono decollati; Molto difficile l’azione del quarto, che non aveva passaggio e che è stato mosso da Ramos con la spada.

A chiudere il cartello Louis Gerby, che confermò l’alternativa in un’altra sfida nel settembre dello scorso anno, ma combatté poco. Di certo non aveva opzioni riguardo al suo ritorno a Madrid. La sua prima partita è stata molto sciatta, la sesta molto complicata, ma ha giocato contro entrambi con solvibilità e decoro. Fece anche una capriola citando Manoletina nel terzo, e dimostrò, come nel caso di Ramus, che anche la spada è un soggetto da appendere.

Frey-Valdelan/Ramos, Castaño, Gerbi Sfida del bestiame. Tre tori – il quarto, il quinto e il sesto – di Juan Luis Frael, molto ben presentato e squisito, addomesticato, morbido e sbiadito; E tre – il primo, il secondo e il terzo – da Valdelanofedele allo spettacolo, coraggioso e umile che arriva al secondo posto, doma e svergogna gli altri due. READ Chris Martin afferma che i Coldplay smetteranno di pubblicare musica nel 2025 Paco Ramos: un buco, un colpo di guardia, _avvertimento_ e due buchi (silenzio); Otto buche e due pazzie (silenzio). Damiano Castano: un colpo e una spinta bassi e penetranti (ciclo); Mezzo eretto e capelli raccolti (Ovation). Luigi Gerbe: medio molto esteso (silenzio); Avvertimento di un buco profondo e di quattro cose folli (silenzio). Piazza delle Ventas. 10 settembre. È stato osservato un minuto di silenzio in onore del defunto imprenditore José Antonio Martinez Uranga. Poco più di un quarto delle presenze (6.417 spettatori, secondo la società).

