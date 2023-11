Shakira: Perché i suoi figli potrebbero essere espulsi dalla loro nuova scuola a Miami | Fama

Dopo Giornata intensa ai Latin Grammy Awardscantante Shakira Devi tornare alle tue attività quotidiane e prestare attenzione a ciò che accade nella tua vita personale, lontano dai palcoscenici e dai riflettori. questo significa Risolvi i tuoi problemi che hai con il Ministero del Tesoro spagnolo Presta attenzione ai bambini che ora sono oggetto di conversazione a causa delle voci relative alla loro educazione.

Milan e Sasha, i figli di Gerard Pique e Shakira, non hanno avuto problemi a lasciare la Spagna per trasferirsi negli Stati Uniti, precisamente a Miami, dove il colombiano è andato a vivere dopo la separazione dall’ex giocatore del Barcellona. Ovviamente, data la loro età, hanno dovuto adattarsi ad una nuova scuola e a tutte le sfide che questa presentava, come il tipo di insegnamento, i nuovi amici e così via.

Quello che sembrava un processo normale per due bambini in una nuova scuola potrebbe essere stata l’ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso la pazienza dei superiori della scuola. E secondo Nazionale della CatalognaVogliono espellere i due figli di Shakira dal centro educativo, al quale Shakira paga ogni anno 46.000 dollari a ciascuno di loro come pensione.

Shakira posa con i suoi premi per Disco dell’anno, Miglior canzone pop e Miglior performance urbana durante la 24esima edizione dei Latin Grammy Awards al Centro congressi ed esposizioni di Siviglia (Foto: AFP)

Perché dovrebbero espellere i figli di Shakira?

Secondo le informazioni ricevute dai suddetti media. I bambini colombiani possono essere espulsi per assenze persistenti Che hanno a causa degli obblighi che adempiono in varie parti del mondo. Ad esempio, a volte si recano in Colombia a causa della delicata salute dei genitori della cantante e ora sono a Barcellona, ​​dove deve annunciarsi davanti alla tesoreria.

D’altra parte, è interessante notare che i genitori non saranno molto soddisfatti della presenza dei loro figli a scuola, poiché riceveranno un trattamento speciale a causa della fama dei loro genitori, mentre il resto degli studenti avrà una convivenza più normale. Senza quei privilegi che dovrebbero, in ogni caso, essere equi tra tutti.

Allo stesso modo, i genitori sono un po’ stanchi della situazione, dato che la scuola, la Miami Country Day School, è diventata una base per i media, dato che molti giornalisti sono solitamente presenti nella zona circostante con l’obiettivo di scattare qualche foto o dichiarazione dell’artista. quando va lì a partorire o a prendere i suoi figli piccoli.

Cosa accadrà ai figli di Shakira?

Per quanto riguarda i figli di Shakira, si sa che continueranno ad accompagnare la madre durante i suoi lunghi viaggi, quindi per il momento continueranno in Spagna finché la colombiana non risolverà i suoi obblighi con l’Erario, anche se lei dovrà sicuramente ritornare dopo Quello. E così via fino ad emettere una sentenza sulla sua presunta evasione fiscale.

Nel frattempo, ciò che accadrà a scuola rimane incerto, poiché si parla di possibili espulsioni dei bambini che non rispettano il calendario scolastico. A ciò bisogna aggiungere che l’istituto ha accettato di permettere ai bambini di iniziare la scuola quando iniziano effettivamente le lezioni, in modo che godano fin dall’inizio di un certo privilegio. Come andrà a finire questa situazione?