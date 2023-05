La corrida deve affrontare un voto cruciale in Colombia

Il torero di 61 anni soprannominato “Gitanello de América” ​​​​è caduto a capofitto nella polvere quando un toro lo ha colpito alla testa. Si è ripreso tra gli applausi della folla e poi ha ucciso il toro spingendolo nella parte posteriore del collo.

Era uno dei sei lottatori veterani che sabato scorso si sono esibiti gratuitamente davanti a circa 150 persone in un ranch verde smeraldo nelle Ande colombiane. Il festival aveva lo scopo di raccogliere fondi per una fondazione che sperasse di salvare la secolare tradizione da un divieto nazionale imposto dai politici che sostengono che la corrida sia crudele e immorale.

“Le tradizioni artistiche e culturali della Colombia devono essere preservate”, ha detto il matador Gilán Fresenda, dopo la dura lotta, rispolverando il costume attillato del torero. “Dobbiamo continuare a far rispettare la libertà”.

La Colombia è uno degli otto paesi in cui la corrida è ancora legale.

Ma la tradizione ha recentemente affrontato alcune battute d’arresto in tutto il mondo con tribunali e governi municipali in città come Barcellona, ​​​​Medellín e Città del Messico che hanno approvato sentenze che hanno scoraggiato la corrida.

In Colombia, a dicembre il Senato ha approvato un divieto a livello nazionale. La Camera dei Rappresentanti – che ha sconfitto di misura un precedente divieto a novembre – potrebbe adottare l’ultima legislazione nelle prossime settimane, quando tornerà dalla pausa di tre mesi.

Sarà un voto molto seguito in Colombia, dove la corrida si è tenuta fin dall’epoca coloniale, ma dove il sentimento pubblico si è rivoltato contro la pratica per considerazioni etiche, come è successo in altre parti del mondo.

“Stiamo parlando di organismi senzienti”, ha detto Andrea Padilla, senatore neoeletto e attivista per i diritti degli animali che ha scritto una legge contro la corrida.

Sono “mammiferi vertebrati, hanno un sistema nervoso che permette loro di provare dolore e sofferenza con la stessa intensità che proviamo noi animali umani… motivo per cui non possiamo permettere che muoiano di una morte lenta”. La Legge Padilla propone di vietare tutte le corride entro tre anni. Dice anche che l’attività dovrebbe essere modificata immediatamente in modo che gli animali nei cortili non vengano sacrificati o punti da baionette decorate con coriandoli.

La corrida dice che queste azioni porranno fine alla tradizione. La corrida è divisa in tre parti, ciascuna della durata di circa sei minuti. Nel primo tercio un toro o un torero a cavallo veniva ferito con una lama attaccata a un lungo bastone. Quindi le rapide bande si avvicinano al toro a piedi per conficcargli acuminate arpioni nella schiena. Infine, il toro viene annientato dallo sperone del torero.

I sostenitori della corrida affermano che un divieto abolirebbe la forma d’arte, priverebbe le popolazioni rurali dell’intrattenimento popolare e i venditori ambulanti che vendono spettacoli per vivere. Sostengono anche che politici come Padilla stiano cercando di imporre le loro convinzioni agli altri.

“Quasi tutto il bestiame che un uomo alleva muore in un macello”, ha detto Gonzalo Sanz de Santamaría, un allevatore di tori da combattimento che ha partecipato al recente festival nella città di Villapinzon, a circa due ore di macchina a nord-est di Bogotà.

“Tranne il toro da combattimento che muore in un tempio. Ammirano, applaudono, mostrano la loro bellezza, forza, coraggio e nobiltà”.

Santamaría è un allevatore di tori di quarta generazione e direttore della Corporación Libertad Cultural, un gruppo che sostiene corride, combattimenti di galli, rodei e altri eventi tradizionali che coinvolgono animali.

Santamaría ha detto che per gli allevatori come lui, i tori sono come “dei” allevati con grande cura nei pascoli aperti, dove sono “ammirati e rispettati”.

I sondaggi mostrano che i fan della corrida come Santamaría sono una piccola parte della popolazione colombiana. In un sondaggio di novembre di Datexco, l’85% dei colombiani ha dichiarato di essere d’accordo a vietare la corrida, mentre il 13% ha dichiarato di opporsi ai piani per mettere fuori legge la tradizione.

Tuttavia, nella Camera dei deputati colombiana, molti politici erano riluttanti a votare contro la corrida. A novembre, il divieto del deputato Juan Carlos Losada è stato sconfitto per soli tre voti, con alcuni parlamentari che hanno affermato che sarebbero favorevoli a un disegno di legge che “ammorbidisce” la corrida rendendo meno invasive alcune delle armi utilizzate in questi eventi.

In alcune parti della Colombia, come la città di Manizales, la corrida attira ancora migliaia di spettatori ogni anno. L’arena in quella città è di proprietà della sezione locale della Croce Rossa e il festival annuale della corrida della città genera migliaia di dollari per un ospedale pediatrico.

“È triste che persone che non sanno nulla del nostro settore vogliano fare leggi su di noi”, ha detto Sergio Alzate, 22 anni, aspirante torero e studente alla scuola di corrida della città.

Tuttavia, il senatore Padilla e migliaia di altri in Colombia sostengono che non vi è alcuna giustificazione morale per eventi in cui gli animali vengono uccisi per divertimento.

“Qualsiasi società che voglia muoversi decisamente verso la nonviolenza, verso la pace, verso il rispetto per la vita in generale, dovrebbe iniziare vietando l’intrattenimento crudele”, ha detto Padilla. Ha aggiunto che il suo disegno di legge ordina al governo di aiutare a creare nuove fonti di reddito per le persone che lavorano nella corrida.

Alcuni sostenitori si concentrano sul futuro dei tori da combattimento colombiani, il cui valore di mercato precipiterebbe in caso di divieto, costringendo molti allevatori a venderli ai macelli.

Miguel Aparicio, un uomo d’affari che gestisce un ricovero per animali da fattoria alla periferia di Bogotà, afferma di aver già ricevuto otto giovani tori da allevatori che stanno riducendo le operazioni mentre il numero delle corride diminuisce in Colombia.

Ha detto che le fattorie dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di reinventarsi come siti di ecoturismo o santuari di tori da combattimento, in modo che le persone possano godersi questi animali senza vederli morti.

“Il divieto semplicemente non li protegge”, ha detto Aparicio. “Devi trovare un terreno comune che metta davvero al centro gli interessi di questi animali”.